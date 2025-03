Randal Kolo Muani, attualmente in forza alla Juventus ma in prestito dal Psg, sarebbe finito nella lista dei desideri dell'Inter per il prossimo anno. Un'operazione che appare molto complessa, specie per la valutazione del francese che costa non meno di 50-60 milioni di euro. Senza contare che la società bianconera avrebbe già intavolato una trattativa coi francesi per trattenerlo a Torino.

Sull'altra sponda del Naviglio, il Milan dovrà invece guadarsi dall'offensiva del Liverpool che avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao.

Inter su Kolo Muani, operazione possibile ma molto complessa

L'anno prossimo l'Inter dovrà ridisegnare il proprio attacco dato che sia Arnautovic che Correa lasceranno il club a parametro zero. Considerato che oltre ai due titolari del ruolo, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, in rosa c'è solo Taremi, ben si comprende come servirà almeno un altro profilo.

Proprio per questo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi addosso a Kolo Muani: il francese è approdato a gennaio alla Juventus in prestito dal Psg realizzando 5 gol e un assist in 8 gare di Serie A. Nei giorni scorsi, Cristiano Giuntoli, il ds bianconero, ha palesato l'intenzione della società di continuare a trattarlo prolungando il prestito dai francesi ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League le cose potrebbero cambiare.

Se l'affare non dovesse concretizzarsi l'Inter potrebbe allora fare un tentativo proponendo a propria volta al Psg un altro prestito. Quasi impossibile infatti pensare che la società nerazzurra possa acquistarne il cartellino da quasi 60 milioni di euro.

Kolo Muani è una prima punta molto abile tecnicamente ma dotata anche di una grande visione di gioco, nel 3-5-2 di Inzaghi potrebbe dunque agire sia da prima che da seconda punta.

Liverpool su Leao

Sirene di mercato anche in casa rossonera, questa volta però focalizzate su una possibile uscita.

Lui è Rafael Leao, una delle colonne del club: il portoghese ha un contratto fino al 2028 e vale almeno 75-80 milioni di euro. Sia la società che Leao vorrebbero continuare insieme ma la disastrosa annata rossonera potrebbe indurre il club rossonero a fare delle serie valutazioni su ogni componente della rosa.

Senza contare che quasi certamente il prossimo anno la società non incasserà i proventi derivanti dalla qualificazione alla Champions League (il Milan oggi è nono in classifica, lontano 6 punti dal quarto posto).

Anche così si spiega l'interesse del Liverpool. Nel contratto del portoghese è prevista una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma con un'offerta da 80 milioni di euro il Milan potrebbe seriamente pensarci. Difficile dal canto suo che Leao possa a quel punto rifiutare la corte dei Reds.