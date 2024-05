Nelle scorse ore il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha riferito a Deejay Football Club di come il Bologna non avrebbe intenzione di cedere Riccardo Calafiori alla Juventus. Lo stesso difensore ex Roma e Basilea intervistato da Sportweek, ha parlato del suo futuro e delle sue ambizioni.

Calciomercato, Zazzaroni è certo: 'Il Bologna non vuole cedere Calafiori, specie alla Juventus'

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione radiofonica Deejay Football Club e parlando del possibile futuro di Riccardo Calafiori ha detto: "Il Bologna credo non abbia intenzione di cedere Calafiori, soprattutto alla Juventus e questo perché l'hanno recuperato dall'avventura con il Basilea.

Per quello che riguarda Zirkzee, penso che l'attaccante partirà a causa della clausola nel suo contratto. In tutto questo, spero che Saputo si ricordi che la squadra affronterà la Champions nella prossima stagione, una competizione non semplice da giocare". Commentando poi la scelta del CT Luciano Spalletti di aggiungere alla lista dei pre-convocati per Euro 2024 Nicolò Fagioli, Zazzaroni ha sottolineato: "Con tutto il rispetto per il ragazzo, che ha sbagliato e sta effettuando un percorso di recupero rispetto alla ludopatia, non ha mai giocato una partita quest'anno e quindi obiettivamente non merita di andare agli Europei. Spalletti con lui magari vuole lanciare un messaggio per recuperarlo e fare capire anche agli altri che c'é sempre una seconda opportunità".

Zazzaroni sul walzer degli allenatori: 'Fonseca e Motta al 99% andranno al Milan e alla Juventus'

Ivan Zazzaroni parlando poi del walzer delle panchine che dovrebbe scatenarsi in estate ha detto: "Milan al 99% a Fonseca, cosi come la Juventus, che andrà al 99% a Motta. Alla Fiorentina Palladino sarebbe il preferito ma c'é un piccolo-grande problema con il suo agente per questioni che riguardavano Barone, dunque penso ad Aquilani.

Per Bologna si parla di Italiano o di Tedesco, ma il problema per chiunque arrivi sarà quello di confrontarsi con lo spettro di Motta". Infine Zazzaroni è sceso nel dettaglio su quanto potrebbe accadere con la gestione tecnica del Napoli: "Gasperini mi ha detto che resta Bergamo e rispetta l'anno di contratto con l'Atalanta.

A Napoli quindi spero prendano Conte, anche se ci sono pure Pioli e italiano nella lista. Il salentino scalda i tifosi ma scalda un pochino meno il presidente, che dovrebbe andare incontro ad una spesa importante".

Calafiori: 'Se mi trasferissi da Bologna mi mancherebbero tante cose, sogno di vincere la Champions League'

Nel frattempo, lo stesso Calafiori ha parlato a Sportweek del suo futuro: "Se mi trasferissi da Bologna, mi mancherebbero moltissimo la città, la gente e i miei compagni. Thiago Motta è un riferimento per me, la mia crescita come calciatore è stata possibile grazie alla libertà che mi ha dato l'allenatore. Motta mi ha anche fatto giocare come centrale difensivo. Il mio sogno professionale è vincere la Champions League".