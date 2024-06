Sono giornate di trattative in Serie C per il Crotone. L'attenzione dei calabresi è rivolta all'individuazione di alcuni giovani prospetti che possano ringiovanire la rosa e portare al nuovo gruppo che sarà guidato dal tecnico Emilio Longo qualità e voglia di vincere. Un nome accostato al Crotone è quello dell'esterno offensivo Flavio Ciuferri, di proprietà del Giugliano. Il calciatore è noto al Direttore Sportivo Antonio Amodio. Al talentino ex Roma si sarebbero interessata in Serie B anche la Juve Stabia.

Crotone, pista Ciuferri

Con la probabile partenza di Alessio Tribuzzi verso l'Avellino a titolo definitivo il reparto avanzato del Crotone necessiterà di rinforzi.

La società rossoblù avrebbe individuato nell'esterno Flavio Ciuferri, classe 1994, un potenziale rinforzo per la squadra della stagione sportiva 2024-2025. Il giovane ha ottenuto nell'anno e mezzo disputato al Giugliano 37 presenze con 7 reti e 4 assist vincenti. Con una stagione importante svolta con la squadra di Valerio Bertotto il talentino potrebbe cambiare maglia arrivando al Crotone. C'è però da non tralasciare la concorrenza, con la Juve Stabia che avrebbe attenzionato l'esterno in vista della nuova stagione di Serie B.

Crotone, Tribuzzi in uscita

Il Crotone dovrà prima di tutto cedere per liberare posti all'interno della rosa e garantirsi qualche incasso utile a finanziare la campagna acquisti estiva.

Nelle ultime giornate l'esterno offensivo Alessio Tribuzzi sarebbe diventato oggetto di mercato per diverse società di Serie C, in particolare dell'Avellino che starebbe valutando un'offerta da circa 200 mila euro per avere l'ex calciatore del Frosinone. Assieme a lui in Campania dovrebbe arrivare anche il centrocampista Mattia Vitale, in uscita dal Crotone dopo due stagioni.

Con la partenza di Alessio Tribuzzin il Crotone potrebbe accelerare qualche trattativa, una di questa potrebbe essere proprio con un club amico come il Giugliano per l'acquisizione di Flavio Ciuferri.

Le altre trattative

Tra i nomi accostati recentemente al Crotone c'è l'attaccante Raffaele Russo, in forza all'Avellino. Il calciatore sarebbe seguito anche dalla Triestina in Serie C oltre che dalla Juve Stabia in Serie B.

In uscita sarebbero prossimi all'addio il centrocampista offensivo Giovanni Bruzzaniti corteggiato dal Pineto e il difensore centrale Davide Bove, pronto ad accettare l'offerta della Vis Pesaro. Entrambe in scadenza di contratto si svincoleranno il 30 giugno 2024. A centrocampo il Crotone dovrà inserire qualità ed esperienza, con il profilo di Salvatore Aloi in procinto di svincolarsi dal Pescara che potrebbe fare al caso del Crotone.