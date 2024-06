Nel Calciomercato estivo il Crotone dovrebbe puntare su elementi giovani e di qualità. Un profilo che potrebbe fare a caso dei calabresi è quello del centrocampista Ferdinando Del Sole, in uscita dal Latina. La società calabrese inoltre potrebbe cedere Mattia Vitale e Alessio Tribuzzi all'Avellino. In uscita ci sarebbe anche il difensore Davide Bove, in scadenza di contratto, seguito in Serie C dalla Vis Pesaro. In entrata invece il Crotone guarderebbe con attenzione ai centrocampisti Francesco Pitarresi e Andrea Gallo del Picerno.

Crotone, interesse per Del Sole

Uno dei calciatori richiesti al Crotone dal tecnico Emilio Longo sarebbe il centrocampista Ferdinando Del Sole, classe 1998. In questa stagione punto di forza del Latina, ha totalizzato 33 presenze, realizzando 4 reti. Cresciuto nel settore Primavera de Pescara, in Serie C ha giocato con la Juventus Next Gen oltre che con l'Ancona Metelica e con il Potenza.

Il Crotone potrebbe prelevare il centrocampista dai nerazzurri laziali offrendogli un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Il Crotone punta sui giovani

La squadra del Crotone che affronterà il campionato di Serie C 2024-2025 sarà basata sui giovani. Questo è quanto anticipato nelle scorse settimane dai dirigenti del club calabrese.

Per fare spazio ai volti nuovi la dirigenza calabrese dovrà prima di tutto cedere alcuni elementi . In uscita c'è il difensore Davide Bove, in scadenza il 30 giugno 2024, il cui contratto non sarà rinnovato dai rossoblù. Su di lui ci sarebbe l'interesse della Vis Pesaro. Il difensore ex Avellino è stato accostato pure ad altre società come Lumezzane, Gubbio, Latina e Trapani.

Le altre possibili operazioni

Saranno diverse le operazioni che il Crotone dovrà fare nei prossimi giorni: molte saranno in uscita, con particolare riferimento alla difesa.

Addio certo per il capitano Guillaume Gigliotti, in scadenza di contratto. In uscita sarebbero anche due difensori che faranno ritorno ai rispettivi club per fine prestito: si tratta di Matteo Battistini e Daniele Altobelli che rientreranno rispettivamente al Lecco e al Monterosi Tuscia.

In partenza c'è anche l'esperto Giuseppe Loiacono, per il quale il

club ascolterà eventuali offerte da club di Serie C. In entrata gli squali continuerebbero a guardare in casa del Picerno e tra i nomi che potrebbero interessare i rossoblù ci sono due centrocampisti: Francesco Pitarresi e Andrea Gallo.