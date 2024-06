Con la promozione in Serie B della Carrarese (1-0 al Vicenza) si è conclusa ufficialmente la stagione sportiva 2023-2024 di Serie C. Un finale che fa sorridere anche il Crotone: la squadra neopromossa dovrà riscattare il cartellino dell'attaccante Panico. Anche dalle promozioni di Parma e Cesena arriveranno soldi nelle casse dei calabresi. Il Parma, giunto in Serie A, dovrà versare un premio agli squali per Estevez, mentre i romagnoli dovranno sborsare denaro per Kargbo, avendo raggiunto la promozione in Serie B. Nelle prossime ore il Crotone potrebbe ufficializzare il suo nuovo allenatore dopo l'arrivo dei giorni scorsi di Antonio Amodio come nuovo Direttore Sportivo.

Crotone, soldi dalla Carrarese

Con la promozione in Serie B delle scorse ore la Carrarese si è assicurata il ritorno in cadetteria dopo un'assenza lunga 76 anni. A gioire saranno anche le casse del Crotone.

Il Crotone otterrà 200 mila euro per l'obbligo di riscatto dell'attaccante Giuseppe Panico. La punta in questa stagione ha totalizzato 36 presenze in campionato, siglando 10 reti. All'attivo anche 8 presenze nei Playoff di Serie C arricchite da 1 gol. Altra presenza è stata ottenuta anche in Coppa Italia di Serie C, un bottino che porta le sue gare disputate con i toscani a 45, se non un record poco di manca.

Soldi da Parma e Cesena

Anche le promozioni di Parma e Cesena porteranno un vantaggio al Crotone.

I ducali, arrivati in massima serie, dovranno sborsare circa 200 mila euro come premio per il centrocampista Nahuel Estévez. Anche la promozione del Cesena andrà a premiare i rossoblù. Il tutto è legato alla premialità di Augustus Kargbo, arrivato lo scorso anno alla corte di Mimmo Toscano e arrivato con il Cesena in Serie B.

Questo salto di categoria permetterà ai calabresi di incassare altri 70 mila euro.

Crotone, le altre operazioni

Gli incassi del Crotone dovrebbero crescere nelle prossime settimane. Tra i calciatori in partenza c'è il centrocampista Luis Rojas, rientrato dal prestito alla Pro Vercelli e accostato nei giorni scorsi a Novara e Lucchese.

Potrebbe partire anche l'estero Maxime Giron per il quale si potrebbero spalancare le porte della Serie B. In uscita tanti calciatori svincolati ma anche qualche pezzo pregiato in caso di offerta irrinunciabile. Uno tra Guido Gomez e Marco Tumminello potrebbe servire per fare cassa e finanziare il mercato estivo.

Si attende l'allenatore

Dopo l'ufficializzazione di Antonio Amodio come nuovo Direttore Sportivo del Crotone la squadra rossoblù dovrebbe annunciare anche il nome del suo nuovo allenatore. Con la scadenza del contratto di Lamberto Zauli (non sarà rinnovato) sulla panchina arriverà un volto nuovo. Bocce cucite da parte della proprietà calabrese. L'unico nome accostato nei giorni scorsi rimane quello di Emilio Longo, ex tecnico del Picerno. Per lui alcune stagioni più che positive al Picerno, le ultime due concluse con la qualificazione ai Playoff di Serie C e le rispettive eliminazioni contro Potenza e Taranto.