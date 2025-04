Chi sarà il bomber della Juventus della prossima stagione? La domanda non ha ancora una risposta, ma ci sono alcuni nomi che potrebbero già essere scartati e riguardano i giocatori attualmente in rosa. Vlahovic dovrebbe partire a causa del suo stipendio che arriverà a toccare 12 milioni di euro e Kolo Muani non sembra aver convinto, tanto che dovrebbe tornare al PSG alla fine del prestito. Così Giuntoli si guarda intorno e il pupillo Osimhen continua ad essere un osservato speciale.

La complicata trattativa Osimhen-Juventus

Il nigeriano ha un indice di gradimento alto, segna gol a ripetizione e ha già dimostrato di essere un giocatore importante in Serie A.

Il direttore sportivo bianconero lo ha avuto nel Napoli, con cui ha vinto lo Scudetto, e gli piacerebbe portarlo a Torino ma il compito non sembra per niente facile. Il nigeriano è ancora di proprietà dei campani che vorrebbero cederlo per i 75 milioni della clausola rescissoria valida solo per l'estero. Così i club di Premier League inglese, Arsenal e Manchester United su tutti, avrebbero già un prezzo di partenza che però potrebbe non essere lo stesso per la Juve che non potrà utilizzare la clausola rescissoria.

Ci sarebbe poi un altro ostacolo non da poco. Victor Osimhen vorrebbe uno stipendio da 10 milioni, un ingaggio molto simile a quella attuale di Vlahovic che la nuova Juventus non si potrebbe permettere visto che sta lavorando ad una riduzione del monte stipendi da un paio di stagioni a questa parte.

Da Lookman a Sesko, gli altri nomi per la Juve

Osimhen è complicato e così Giuntoli si guarda intorno prendendo in cosiderazione anche una vecchia fiamma. La Vecchia Signora, a gennaio, ha provato ad acquistare Ademola Lookman dall'Atalanta, ma non ci è riuscita. Possibile che possa riprovarci in estate quando la Dea cambierà allenatore e potrebbe vendere qualche pezzo pregiato per impostare il nuovo ciclo tecnico con le casse piene.

Il nigeriano sarebbe uno dei papabili per lasciare Bergamo ma il prezzo sarebbe di 60 milioni di euro. Lookman non è una prima punta tradizionale ma garantisce comunque tanti gol come dimostrano le 37 reti negli ultimi tre campionati.

Non solo Serie A, nei pensieri della Juventus ci sarebbero anche due bomber in arrivo dall'estero.

Il primo è Jonathan David che si libererà a parametro zero dal Lille in estate e per il quale i bianconeri sarebbero in vantaggio sull'Inter. L'ultima idea di Giuntoli sarebbe invece Benjamin Sesko, cannoniere del Lipsia che a soli 21 anni è già a quota 67 gol in 157 presenze in carriera. Il talento dello sloveno è cristallino e, a fine stagione, potrebbe provare il salto in una big europea, la Juve sarebbe interessata ma i tedeschi chiederebbero almeno 70 milioni.