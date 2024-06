Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelata dallo speaker Edoardo Mecca sul proprio account X, il Milan si starebbe inserendo seriamente nella trattativa tra la Juventus ed Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza col club bianconero nel prossimo 30 di giugno. Una notizia confermata anche dal giornalista Antonio Vitiello.

Juventus, Mecca rivela: 'Il Milan si è inserito nella corsa per prendere Rabiot a parametro 0'

"Milan - Rabiot: è tutto vero. Il club rossonero si è inserito nella corsa al centrocampista francese a parametro zero" questa è l'indiscrezione di Calciomercato rivelata dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca.

Una notizia, che troverebbe conferme a causa della distanza tra la Juventus e lo stesso Rabiot per il rinnovo di contratto e che ha scatenato tantissimi tifosi bianconeri: "Io Rabiot non lo capisco. Partendo dal presupposto che lo lascerei andare a 0, ma come ti viene in mente di rifiutare un’offerta come quella della Juventus per andare a prendere certamente meno al Milan e con un progetto tecnico meno attrattivo? Mistero" scrive un utente X. Un altro poi aggiunge: "Stesso discorso che con Chiesa: se altrove gli danno più soldi, giusto vada. Vuol dire che secondo loro li vale. Dopodiché, devi trovarne uno di pari livello, che tra ingaggio e cartellino ti costi meno. Ce l'hai pronto? Genio.

No? Cambia mestiere". Infine un tifoso dice: "Perciò, Rabiot e Zirkzee che sono due pupilli di Thiago Motta, vanno da Fonseca. O è stata brava la Juve ad anticipare il Milan su Motta, o Motta si morde le mani per non essere andato al Milan. Mercato proprio strano".

Calciomercato, Vitiello conferma: 'Il Milan sta valutando per il centrocampo il profilo di Adrien Rabiot'

Dell'indiscrezione dell'inserimento del Milan nella trattativa per Adrien Rabiot ha scritto sul proprio account X anche il giornalista Antonio Vitiello: "Per il centrocampo il Milan valuta Adrien Rabiot, 29 anni, in scadenza con la Juventus.

Ci sono stati dei colloqui per prendere informazioni sulla fattibilità dell'operazione e sulle richieste d'ingaggio". Anche in questo caso tantissimi tifosi hanno commentato l'indiscrezione rivelata dal giornalista: "Sarebbe interessante, Rabiot forse è più mezzala ma sicuramente le caratteristiche sono di interdizione quindi difensive però mi sa che le richieste sono pesanti" scrive un tifoso. Un altro poi aggiunge: "Ci serve? No. È forte? Sì. Conosce bene la Serie A? Sì. Quindi? Da prendere". Infine, un utente X commenta ironicamente l'indiscrezione su Rabiot dicendo: "In fondo vuole solo 8 netti più 10 di commissione alla mamma ed in compenso non sai mai se quel giorno ha voglia di impegnarsi o preferisce riposare bighellonando a centrocampo".