Nel Crotone che affronterà la stagione sportiva 2024-2025 potrebbe non esserci spazio per l'attaccante Orazio Pannitteri. Il calciatore, prestato lo scorso gennaio alla Pro Vercelli, a breve farà ritorno in Calabria. La punta sarà valutata in sede di ritiro dal tecnico Emilio Longo e, in caso di mancata conferma, potrebbe nuovamente partire in prestito. L'ipotesi al momento sul tavolo è quella legata a una cessione fino a fine stagione al Pineto.

Crotone, ritorna Pannitteri

Tra i calciatori che risponderanno alla convocazione del Crotone per il raduno in città e lo svolgimento delle rituali visite mediche ci sarà anche l'attaccante Orazio Pannitteri.

Il calciatore, prestato lo scorso mese di gennaio alla Pro Vercelli, farà ritorno a Crotone così come il compagno Luis Rojas (anche lui in prestito alla Pro Vercelli). L'attaccante siciliano sarà valutato dal nuovo tecnico rossoblù Emilio Longo e successivamente si deciderà se trattenerlo in Calabria o se mandarlo a giocare altrove. Nel girone di ritorno con la maglia della Pro Vercelli il calciatore ha totalizzato 10 presenze, che si vanno a sommare alle 7 messe insieme nel girone andata con i calabresi. La sua unica rete siglata è stata in Coppa Italia di Serie C all'Ezio Scida contro il Brindisi, un gol che aveva regalato il passaggio del turno.

Su Orazio Pannitteri ci sarebbe l'interesse da parte del club abruzzese del Pineto.

Il suo futuro verrà comunque discusso nelle prossime settimane, anche se il Crotone non sembrerebbe intenzionato a cederne il cartellino a titolo definitivo, bensì a prestarlo per una stagione, al fine di garantirgli un adeguato minutaggio.

Le altre possibili operazioni in uscita

Fra i calciatori in uscita dal club rossoblù c'è Alessio Tribuzzi, oggetto del desiderio di Avellino, Catania e Campobasso.

In partenza sarebbe anche Mattia Vitale (seguito da Avellino e Catania), mentre ritornerà per fine prestito alla Pro Vercelli l'attaccante Gianmario Comi. Esperienza a Crotone conclusa anche per i difensori Daniele Altobelli e Matteo Battistini, che faranno ritorno per fine prestito rispettivamente al Monterosi Tuscia e al Lecco.

Rimane in piedi l'ipotesi di rinnovo di contratto per il difensore Federico Papini, in scadenza il 30 giugno. Addio pressoché certo invece per il capitano Guillaume Gigliotti e per i centrocampisti Niccolò Zanellato e Andrea D'Errico.