Albania a caccia di un sogno, Spagna per avere conferme anche dalle sue riserve. Si può racchiudere in queste parole il senso di Albania-Spagna, terza partita del Gruppo B di Euro 2024 che si disputerà questa sera, 24 giugno, alle ore 21, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Classifica alla mano, i punti contano solo per gli albanesi: terzi a pari merito con la Croazia a quota 1 (ma con una differenza reti migliore rispetto a Modric e compagni), gli uomini di Sylvinho devono battere la Spagna - già matematicamente agli ottavi di finale come prima del raggruppamento - e, a questo punto, attendere il risultato conclusivo di Croazia-Italia (che si giocherà in contemporanea) per sapere se potranno o meno accedere alla fase successiva dei campionati europei.

Di contro, dopo aver battuto agevolmente Croazia e Italia, la Spagna scenderà in campo con l'obiettivo di chiudere il suo percorso nel Girone B a punteggio pieno. Non a caso, il Commissario tecnico De La Fuente sembra intenzionato a ricorrere ad un ampio turnover per il match con l'Albania. Un'occasione, questa, che potrebbe essere utile per testare la bontà delle cosiddette riserve, in vista della prosecuzione del torneo che vede la Spagna iscritta nel novero delle protagoniste per la vittoria finale.

Dunque, tra le fila spagnole dovremmo vedere dal primo minuto i vari Laporte, Grimaldo, Olmo e Joselu. Invece in casa albanese l'allenatore Sylvinho dovrebbe presentare in campo il tridente d'attacco composto da Bajrami, Broja e Abrashi.

Albania: Abrashi al posto di Asani

"Saremmo felicissimi di arrivare agli ottavi, ma dobbiamo dare il massimo". Così si è espresso Sylvinho alla vigilia della gara fondamentale che vedrà la sua Albania opposta alla Spagna. Il Commissario tecnico brasiliano sembra orientato a schierare la sua squadra con il 4-3-3 contro le "furie rosse" iberiche.

D'altronde, per sperare nel sogno del passaggio agli ottavi, agli albanesi serve vincere, conquistare i tre punti e attendere notizie da Croazia-Italia.

Il tridente d'attacco con molta probabilità sarà formato da Broja, centravanti del Chelsea che piace alla Juventus, Abrashi (in vantaggio nel ballottaggio con Asani) e Bajrami.

Quest'ultimo (protagonista nel calcio italiano con le maglie di Empoli e Sassuolo) dovrebbe scambiarsi il ruolo da trequartista-centrocampista con Laci, probabilmente per dare meno punti di riferimento alla difesa spagnola.

In mezzo al campo, oltre a Laci, vanno verso la conferma Ramadani (centrocampista del Lecce) e l'interista neo-campione d'Italia Asllani. Per quanto riguarda la difesa, Sylvinho a destra dovrebbe ripresentare Hysaj, con Mitaj sulla fascia sinistra e la coppia centrale costituita da Ajeti e Djimsiti. In porta l'ex Lazio Strakosha, attualmente estremo difensore del Brentford.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Laci; Bajrami, Broja, Abrashi.

Allenatore: Sylvinho.

Spagna: le rotazioni di De La Fuente

Posizione di comodo per la Spagna. Col primato del Girone B in tasca, il Commissario tecnico De La Fuente può permettersi di lasciar riposare diversi titolari della sua nazionale e di orientarsi verso le cosiddette "seconde linee" che, almeno sulla carta, dovrebbero avere la motivazione per mettersi in mostra e sfruttare il momento per, chissà, strappare una maglia da titolare anche nei prossimi incontri.

Le "furie rosse" sfideranno dunque l'Albania con un 4-3-3 in gran parte rivoluzionato rispetto alle prime due uscite a Euro 2024. In particolare, sulla fascia sinistra difensiva dovrebbe giostrare Grimaldo, uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato il Bayer Leverkusen a laurearsi campione di Germania nel 2023-2024.

In mezzo alla difesa con molta probabilità si dovrebbe rivedere Laporte che, così, potrebbe rimettere minuti nelle gambe dopo un infortunio che lo aveva reso indisponibile per i primi due match del torneo europeo.

Con i vari Fabian Ruiz, Morata e Yamal in panchina, De La Fuente quasi certamente punterà su Olmo, Joselu e Oyarzabal per scardinare la difesa dell'Albania e permettere così, alla compagine iberica, di completare il Gruppo B con 9 punti in tre partite (punteggio pieno).

Spagna (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. Allenatore: De La Fuente.

Albania: cosa deve accadere per qualificarsi agli ottavi di finale

La classifica del Gruppo B di Euro 2024 dopo due giornate è la seguente: Spagna in testa con 6 punti (matematicamente qualificata come prima), Italia seconda a quota 3, quindi seguono Albania e Croazia con un punto.

L'Albania, se dovesse battere la Spagna, salirebbe a 4 punti. Dunque, se l'Italia contemporaneamente dovesse superare o pareggiare con la Croazia, per gli albanesi si aprirebbe la (concreta) speranza di andare avanti come ripescati tra le quattro migliori terze. Infatti, se Italia e Albania dovessero chiudere appaiate con 4 punti, gli azzurri sarebbero in vantaggio, forti della vittoria nello scontro diretto con Asllani e compagni.

Invece, se l'Italia dovesse perdere (fermo restando il successo albanese sugli spagnoli), l'Albania avrebbe gli stessi punti della Croazia ma passerebbe come seconda in virtù di una migliore differenza reti.

Insomma, per l'Albania l'imperativo è battere la Spagna senza particolari motivazioni di risultato né di classifica, e solo a questo punto il sogno di essere agli ottavi di finale di Euro 2024 diventerebbe, con molta probabilità, realtà.