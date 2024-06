Douglas Luiz è ormai prossimo all'arrivo alla Juventus, Morata potrebbe tornare per la terza volta a Torino, Calafiori per rinforzare la difesa con Weah, Kean e Kostic a fare il percorso inverso: il Calciomercato dei bianconeri continua a prendere forma, in attesa che dopo gli Europei si decida il futuro di Federico Chiesa, sospeso tra la cessione e il rinnovo di contratto.

Il centrocampista ad un passo dall'arrivo a Torino, ritorno di fiamma per Morata

La Juventus è ormai vicina a chiudere l'accordo con l'Aston Villa per Luiz: il calciatore è valutato circa 60 milioni di euro e l'affare prevede il trasferimento di Weston McKennie e Samuel Iling Jr.

al club inglese​ oltre ad un conguaglio da 20 milioni di euro.

La Juve sta pianificando un nuovo assalto anche per riportare Morata a Torino. Il giocatore tornerebbe volentieri in bianconero e per ammortizzare una valutazione di circa 20 milioni di euro i dirigenti bianconeri vorrebbero proporre Kostic, non centrale per Motta, o Arthur. Il brasiliano è rientrato dal prestito dopo aver giocato una stagione con la Fiorentina e interessa anche in Premier League ad Everton e West Ham.

Non svanisce l'interesse per Calafiori

La richiesta principale di Motta rimane comunque sempre Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è un obiettivo della Juventus, ma ci sono delle difficoltà nel raggiungere un accordo economico con il Bologna​ che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Giuntoli vorrebbe dunque finanziare il colpo piazzando diverse cessioni come quelle di Matias Soulè, Timothy Weah (legato alla Juve fino al 2028 ma poco impiegato nello scorso campionato) e Moise Kean. Il primo in particolare vale circa 40 milioni di euro, poco più di 10 invece l'esterno ex Lille e il centravanti ex Hellas Verona e Psg, che avrebbero mercato sia in italia che all'estero.

L'argentino piace invece alla Roma e avrebbe diversi estimatori in Premier League.

Dopo l'Europeo si deciderà il futuro di Chiesa

Dopo gli Europei i dirigenti bianconeri chiariranno anche il futuro di Federico Chiesa: il contratto dell'ex Viola scadrà nel 2025, o l'agente Ramadani accetterà un rinnovo del contratto confermado l'ingaggio attuale da 5 milioni di euro oppure arriverà la cessione, con Napoli e Roma interessate.

All'estero anche alcuni club di Premier League sarebbero interessati all'esterno che prima di decidere incontrerà anche il nuovo tecnico Thiago Motta.