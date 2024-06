Negli ultimi giorni il Calciomercato della Juventus è stato scosso dall'indiscrezione relativa al possibile ritorno di Alvaro Morata, considerate anche le dichiarazioni dello spagnolo che ha di recente sottolineato come forse la cosa migliore per lui e la sua carriera (ma anche per la sua vita) sia quella di giocare lontano dalla Spagna.

A parlare dell'ex Real Madrid è stato nelle ultime ore anche Paolo Bargiggia, che ospite a Tv Play ha sottolineato come lo spagnolo tornerebbe in Italia solo per la Juventus.

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato di Alvaro Morata

"Morata alla Roma? In Italia solo per la Juve, non vuole altre squadre. La Juve però non ci pensa perché ha 32 anni e guadagna tanto" ha dichiarato Bargiggia a Tv Play.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come lo spagnolo difficilmente ritornerà a Torino proprio per via dell'ingaggio che percepisce, circa 9 milioni di euro a stagione, col contratto che lo lega all'Atletico Madrid che scadrà a giugno 2026.

Morata in questo momento è impegnato agli Europei dove è già andato in gol all'esordio delle Furie Rosse contro la Croazia in un match senza storia terminato poi 3 a 0 per i suoi. Nel prossimo incontro l'ex Real se la vedrà proprio con l'Italia in una gara che per lui avrà il sapore di un derby.

La Juventus valuterebbe lo scambio di mercato fra Alvaro Morata e Moise Kean

Se davvero ritorno sarà Cristiano Giuntoli starebbe pensando ad uno scambio proprio tra Alvaro Morata e Moise Kean, già molto vicino lo scorso gennaio a vestire la maglia degli spagnoli.

Il contratto che lega Morata all'Atletico Madrid presenta una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, con lo spagnolo che sarebbe comunque pronto ad abbassarsi l'ingaggio (come già fatto in occasione della sua seconda esperienza in bianconero) pur di rientrare a Torino.

Per lui in carriera alla Juventus già 185 partite tra il 2014 e il 2016 e il 2020 e il 2022 con 59 gol e 39 assist messi a referto.

L'idea dello scambio con Kean nasce da una valutazione molto simile dei due calciatori, attorno ai 15 milioni di euro. Giuntoli ci pensa e presto potrebbe affondare il colpo. Non prima comunque della fine degli Europei, quando verrà chiarito anche il futuro di Federico Chiesa, ancora sospeso tra il rinnovo e la cessione.

Con l'addio praticamente certo di Khvicha Kvaratskhelia sembra essere proprio l'esterno ex viola il primo obiettivo di mercato del Napoli: "E' logico che Kvara voglia andare via soprattutto se c’è il PSG pronto a ricoprirlo d’oro. A Napoli c’è una situazione esplosiva, Conte ha un po’ assestato il tutto ma non basta" ha dichiarato al riguardo Bargiggia.