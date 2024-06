Il Tottenham, sempre alla ricerca di giovani talenti per rinforzare la rosa, avrebbe manifestato un forte interesse per Riccardo Calafiori, difensore attualmente in forza al Bologna. Il club inglese, come rivelato da Orazio Accomando, avrebbe avviato i contatti sia con la società rossoblù che con l'entourage del giocatore, cercando di capire le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento. Questo interesse rappresenterebbe un ulteriore segnale dell'ambizione degli Spurs di competere ai massimi livelli, sia in Premier League che nelle competizioni europee.

La Juventus, tuttavia, non resterebbe a guardare. I bianconeri seguirebbero Calafiori già da tempo e sembrerebbero in vantaggio nella corsa al giovane talento italiano. Il club torinese vorrebbe rinforzare la sua difesa con un giocarle mancino e il difensore classe 2002 sarebbe perfetto in questo senso e sarebbe anche una precisa richiesta di Thiago Motta.

Thiago Motta vorrebbe Calafiori

Nonostante il vantaggio della Juventus, il Tottenham potrebbe far valere la propria forza economica, presentando un'offerta ricca e convincente sia per il Bologna che per il giocatore. La Premier League rappresenta una vetrina importante e potrebbe essere un fattore decisivo nella scelta di Calafiori, attratto dalla possibilità di mettersi in luce in uno dei campionati più competitivi al mondo.

D’altro canto, però, la Juventus potrebbe consentire al difensore classe 2002 di ritrovare il suo mentore Thiago Motta e di giocare sia la Champions League che il Mondiale per Club. Questi tre fattori potrebbero essere decisivi magari per far pendere la bilancia a favore della Vecchia Signora. Nei prossimi giorni, però, sarebbero attesi sviluppi significativi, con entrambe le squadre pronte a fare di tutto per assicurarsi il talento del giovane difensore.

La sfida tra Juventus e Tottenham si prospetterebbe piuttosto intensa, con il futuro di Calafiori al centro di un possibile duello di mercato.

La Juventus penserebbe anche a Morata

La Juventus, oltre a pensare a rinforzare la difesa, sarebbe anche al lavoro per trovare nuovi attaccanti. Infatti, in avanti gli unici certi del posto sarebbero Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, gli altri sarebbero tutti a rischio cessione.

Per questo motivo, la Juventus starebbe sondando più piste. In questi ultimi giorni, per i bianconeri sarebbe tornato di moda il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per 12 milioni di euro. La Juventus potrebbe prendere Morata come alternativa a Vlahovic, ma i due potrebbero giocare anche insieme come è già successo in passato. Per lo spagnolo potrebbe prospettarsi un terzo ritorno a Torino e pur di vestire nuovamente il bianconero sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio.