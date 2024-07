L'Inter potrebbe ricevere delle offerte per Stefan De Vrij. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'Al-Itthiad ha messo nel mirino, sotto consiglio del nuovo allenatore Stefano Pioli, il centrale olandese dei nerazzurri. Intanto l'AEK Atene avrebbe fatto un sondaggio per Joaquin Correa che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Mentre il Milan, che deve ingaggiare un centravanti dopo l'addio di Olivier Giroud, avrebbe intensificato i contatti per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Sirene arabe per De Vrij

L'Al-Itthiad piomba su Stefan De Vrij che non sarebbe incedibile per l'Inter.

L'olandese ha infatti il contratto in scadenza nel 2025 e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Cifra che permetterebbe comunque ai nerazzurri di mettere a segno una plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero. Il giocatore non è titolare nel progetto di Inzaghi che spesso gli preferisce Francesco Acerbi. Vista anche l'età anagrafica di De Vrij, la cessione non è esclusa. In tal caso i nerazzurri come rinforzo per la difesa pensano a Mario Hermoso dell'Atletico Madrid.

Voci greche per Correa

L’Inter ha intenzione di cedere Joaquin Correa per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma non è più centrale per lo staff tecnico nerazzurro.

La sua valutazione attuale è di circa 5 milioni di euro e, nelle ultime ore, è stato registrato un sondaggio da parte dell’AEK Atene. L’unico problema è rappresentato dall’ingaggio che percepisce il classe 1995, circa 3,5 milioni di euro. Cifra al momento ritenuta onerosa per il club greco. Correa inoltre interessa al Monza che però, così come i greci, ritiene eccessive le richieste contrattuali di un giocatore spesso condizionato da problemi fisici.

Milan: Morata sarebbe il primo obiettivo per l'attacco

Il Milan studia l'operazione Alvaro Morata e prova ad accelerare i contatti. L'attaccante ha il contratto in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2025 ma può liberarsi pagando la clausola da circa 13 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche dei club arabi, ma il giocatore gradirebbe un ritorno in Italia.

L'unico problema da risolvere è relativo all'ingaggio, in quanto il giocatore guadagna circa 6 milioni di euro annui e quindi per sbloccare l'operazione sarebbe necessario un avvicinamento fra domanda e offerta.

Morata piacerebbe soprattutto da Zlatan Ibrahimovic, che lo ritiene un profilo ideale sia per il campionato italiano che per la Champions League, in grado di agire sia come centravanti che come seconda punta nel 4-3-3 o nel 3-5-2.