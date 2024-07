Il Crotone ha ceduto nelle scorse ore il centrocampista Lucas Felippe in prestito con diritto di riscatto al Potenza e potrebbe ora acquisire un nuovo calciatore. Sembrerebbe ben avviata la trattativa con il Torino per il centrocampista Jonathan Silva, reduce dalla stagione vissuta con la maglia della Primavera granata. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito in Calabria per ritagliarsi spazio al debutto in un torneo professionistico. Chi ha lasciato Crotone è invece l'ex difensore e capitano Guillaume Gigliotti, svincolatosi il 30 giugno 2024.

Per lui sarebbe arrivata un'offerta da parte del Team Altamura, avversaria del Crotone nella prima giornata di campionato in programma il prossimo 25 agosto all'Ezio Scida.

Crotone, arriva Jonathan Silva

Un centrocampista brasiliano, classe 2004, un profilo che potrebbe dare una mano alla squadra del tecnico Emilio Longo. Il Torino punta sulla crescita di un calciatore che ha collezionato complessivamente 52 presenze con 2 reti nell'esperienza con la squadra Primavera. Ora il salto tra i professionisti al fine di garantire un ulteriore passo in carriera. Il Crotone potrebbe rappresentare la giusta piazza per permettere al brasiliano di ritornare in futuro in granata ma con un posto in prima squadra.

La trattativa, secondo rumor di calciomercato, sembrerebbe ben avviata con novità che potrebbero giungere nei prossimi giorni.

L'Altamura su Gigliotti

Chi potrebbe ritornare da avversario all'Ezio Scida già nel corso della prima giornata di campionato è il difensore Guillaume Gigliotti. Dopo essersi svincolato per conclusione del suo contratto il calciatore starebbe valutando le offerte.

Il Team Altamura, formazione neopromossa in Serie C starebbe pensando a lui per rinforzare la sua difesa. Da Crotone con la fascia da capitano a Crotone ma da avversario all'Ezio Scida. Il futuro del calciatore transalpino si deciderà nei prossimi giorni e potrebbe essere ancora in Serie C.

Crotone, le altre trattative

Un calciatore del Crotone che ha mercato è l'attaccante Guido Gomez.

Recentemente l'Arezzo avrebbe fatto pervenire il suo interessamento, ma a guardare a lui sarebbe anche il Catania. Il Crotone starebbe formalizzando l''accordo con il difensore Claudio Di Pasquale e rimarrebbe nel lotto delle squadre interessate all'esterno offensivo del Pescara, Aristidi Kolaj. In attacco il Crotone sarebbe ormai prossimo a cedere Orazio Pannitteri al Lumezzane con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ormai prossima a conclusione la trattativa con il Catanzaro per lo scambio di portieri che porterà Andrea Dini a vestire la maglia giallorossa e in senso opposto Andrea Sala ad approdare a Crotone.