Il Real Madrid potrebbe bussare alle porte dell'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato per rinforzare il proprio reparto arretrato. I Blancos hanno perso Nacho Fernandez, che si è accasato in Arabia Saudita dopo essere andato in scadenza di contratto. Carlo Ancelotti guarda in casa nerazzurra e avrebbe messo nel mirino un difensore che nell'ultima stagione ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Si tratta di Yann Bisseck, che solo un anno fa è arrivato dall'Aarhus per soli 8 milioni di euro.

La Roma sembra essere in questo momento in pole position per mettere le mani su Federico Chiesa questa estate.

L'attaccante difficilmente resterà alla Juventus, soprattutto se non si troverà l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2025. E questo porterebbe i giallorossi davanti a tutti anche rispetto al Napoli, che in questo momento ha altre priorità sul mercato.

Real Madrid su Bisseck

Yann Bisseck è uno dei tanti talenti emergenti che milita tra le fila dell'Inter e che, essendo ancora relativamente giovane trattandosi di un classe 2000, ha attirato l'attenzione di un top club europeo come il Real Madrid. I blancos sono sempre molto attenti a questo tipo di profili e ritengono che il centrale tedesco sarebbe perfetto per continuare a ringiovanire la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.

Una trattativa non semplice visto che l'Inter lo ha preso solamente un anno fa per 8 milioni di euro dall'Aarhus e il giocatore con il passare delle settimane ha convinto Simone Inzaghi, che gradualmente lo ha inserito in prima squadra.

Non sarà semplice convincere la società nerazzurra a privarsene ma dinanzi ad una proposta molto interessante non è da escludere nulla.

Offerta che, comunque, dovrà essere superiore ai 40 milioni di euro e che permetterebbe al club meneghino di realizzare una notevole plusvalenza.

I possibili sostituti

Ovviamente una partenza di Yann Bisseck costringerebbe l'Inter a muoversi alla ricerca di un possibile sostituto. Archiviata la pratica Alessandro Buongiorno, che piaceva molto ma che si accaserà al Napoli, bisognerà guardare altrove.

In questo senso i nomi che potrebbero interessare sono quelli di Kiwior dell'Arsenal, Lacroix del Wolfsburg e Diomandé dello Sporting Lisbona. Nei primi due casi le valutazioni si aggirano tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre l'ivoriano è valutato dal club portoghese 40 milioni e rappresenterebbe un investimento molto più importante.

Roma su Chiesa

La Roma avrebbe messo gli occhi su Federico Chiesa [VIDEO] da diverse settimane e ora è in pole position per mettere le mani sull'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana. La trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025, non è decollata e dunque i bianconeri sono pronti a cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

L'Europeo sotto tono incide anche sulla sua valutazione visto che dai 40 milioni iniziali adesso i bianconeri potrebbero anche accontentarsi di una cifra sui 25 milioni. Non è da escludere uno scambio con Lorenzo Pellegrini, che andrebbe a completare il reparto nevralgico del campo dei bianconeri in caso di mancato rinnovo di Adrien Rabiot.