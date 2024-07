In casa Inter mister Simone Inzaghi sembra premere per l'arrivo dal Genoa dell'attaccante islandese Albert Gudmundsson.

Intanto il Napoli è alla ricerca di un rinforzo importante per il reparto avanzato, visto che Victor Osimhen andrà via, anche se ancora non si sa in quale direzione. Nelle ultime ore i bookmakers hanno quotato (a 12.00) in tal senso anche il nome dk Dusan Vlahovic, che pare comunque più un'ipotesi di fantamercato che una pista concreta.

Inzaghi vuole Gudmundsson all'Inter

Albert Gudmundsson potrebbe essere il grande rinforzo dell'Inter per il reparto avanzato.

I nerazzurri ad oggi hanno già Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Valentìn Carboni, e proprio per questo al momento non hanno ancora affondato il colpo per l'islandese. Prima bisogna piazzare gli esuberi e poi si vedrà se ci sono le condizioni per chiudere l'acquisto anche se Simone Inzaghi preme per il suo arrivo visto che lo ritiene un jolly dal punto di vista tattico, essendo in grado di giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo.

Ausilio e Marotta hanno cercato di sviare dicendo come il club sia a posto così, ma in caso di cessioni poi i nerazzurri potranno muoversi in entrata. Il Genoa per il suo cartellino chiede 35 milioni di euro, ma la società nerazzurra potrebbe trattare con i grifoni su altre basi: la fumata bianca, alla fine, potrebbe anche arrivare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 30 milioni di euro.

Vlahovic accostato al Napoli, ma pare più una voce di fantamercato

Il Napoli è alla ricerca di una prima punta e tra i nomi sul taccuino di Giovanni Manna ci sarebbe anche quello di Dusan Vlahovic. I bianconeri sono disposti ad ascoltare offerte per liberarsi di un ingaggio troppo alto, da 10 milioni netti fino al 2026. I bookmakers hanno acceso questa voce di mercato, visto che quotano l'eventuale arrivo del centravanti serbo all'ombra del Vesuvio a 12,00, ma il tutto al momento pare più una voce di fantamercato che una pista realistica.

La Juve lo valuta almeno 60 milioni di euro, ma il club di De Laurentiis potrebbe valutare di mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Di Lorenzo, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per quanto riguarda la questione ingaggio, il Napoli potrebbe mettere sul piatto una cifra inferiore, intorno ai 6 milioni netti più bonus, ma un contratto molto più lungo, fino a giugno 2029.

Starà alla Juve e al giocatore fare eventualmente poi l'ultima risposta, ma difficilmente il Napoli alzerà la posta in palio.

Le altre piste per l'attacco partenopeo

Per l'attacco del Napoli il nome più raggiungibile è quello di Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il Chelsea per 25-30 milioni di euro. Piacciono anche Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, ma qualche perplessità c'è a riguardo sui costi. Entrambi sono valutati tra i 40 e i 50 milioni di euro e in coppa America e a Euro 2024 non hanno lasciato il segno, restando a secco e venendo eliminati nella fase a gironi rispettivamente con Messico e Ucraina.