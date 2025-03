Lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X dove sottolinea come la Juventus non dovrebbe riscattare al termine della stagione in corso Francisco Conceicao. Secondo Mecca inoltre, sarebbe meglio per il club bianconero non fare affari in estate con società italiane come Fiorentina ed Atalanta.

Juventus, Mecca a sorpresa: 'A fine stagione non riconfermerei Conceicao ma prenderei un giocatore che perde meno tempo'

Francisco Conceicao è stato uno degli acquisti fatti dalla Juventus più apprezzati dal pubblico bianconero: il portoghese figlio d'arte ha saputo conquistare i tifosi grazie alle sue giocate, ai gol segnati sin dalle prime uscite e ai dribbling ubbriacanti con i quali scarta puntualmente l'avversario di turno.

Giuntoli è stato dunque in grado di portarlo alla Continassa a titolo temporaneo dal Porto e dovrebbe riscattarlo al termine dell'annata in corso per circa 30 milioni di euro. Una circostanza di cui ha voluto scrivere, andando controcorrente, lo speaker radiofonico esperto di Calciomercato Edoardo Mecca: "Lo dico? Si, lo dico: a fine stagione non riscatterei Chico Conceicao, per quanto sia un giocatore che mi piace e anche molto. Andrei però su un esterno che perde meno tempi di gioco".

Mecca, restando in tema mercato, ha poi dato una sua lettura si quello che la Juventus non dovrebbe fare in estate: "Ennesimo recap per i dirigenti bianconeri: stop a comprare giocatori in Italia, soprattutto da Sassuolo, Fiorentina e Atalanta.

Stop".

Lo speaker, rimanendo sull'argomento Juve ma analizzando la situazione della retroguardia bianconera ha infine scritto: "Due crociati, di cui uno è del top player della squadra; è stato il ruolo con più infortuni ed adattamenti in tutta la stagione e, nonostante questo, ad oggi la Juve ha la miglior difesa con 21 gol subiti.

Un dato impressionante se pensiamo con quali interpreti ci siamo ritrovati nel corso dell’anno".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Mecca: 'Speriamo di trovare di meglio'

Le parole di Mecca su Conceicao hanno scatenato, come facile intuire, una discussione accesa tra i tifosi della Juventus sul web: "Ragazzi è l’unico in rosa insieme ad Yildiz che da un po' di imprevedibilità e non lo riscattereste?

Conceicao è lo stesso che solo due settimane fa segna il gol vittoria all’Inter. Ora si dice che è prevedibile ma.se fosse invece che sta vivendo un momento di appannamento come tutti in stagione?" scrive un utente su X. Un altro invece aggiunge: "La realtà è che Coincecao ha sempre fatto il suo e, anche con i suoi difetti, ha dimostrato di essere molto utile. Però non ti da quelle vibrazioni di potenziale top player.. e avendo già sbagliato Nico e avendo Mbangula come dribblomane, speri di trovare di meglio".