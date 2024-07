La Juventus continua a essere accostata a Teun Koopmeiners dell'Atalanta e a Jadon Sancho del Manchester United.

Tenendo conto dei loro eventuali arrivi, che si aggiungerebbero a quelli già definiti di Di Gregorio, Khephren Thuram e Douglas Luiz, è possibile ipotizzare la probabile formazione di Thiago Motta nella stagione 2024-2025. Un 4-2-3-1 con tanta qualità sulla trequartista e un unico punto di riferimento avanzato, Dusan Vlahovic, che salvo clamorose offerte sarà la punta titolare della squadra bianconera per la prossima stagione.

Gatti può essere schierato da terzino destro

Una delle novità di Thiago Motta potrebbe riguardare il settore difensivo, in particolar modo il ruolo di terzino destro. Al momento gli unici disponibili di ruolo sono Cambiaso e Danilo, con De Sciglio che è considerato cedibile dalla società bianconera. In attesa del possibile arrivo di un giocatore per la fascia destra difensiva (si parla soprattutto di Tiago Santos del Lille) il tecnico italo-brasiliano starebbe valutando la possibilità di schierare Federico Gatti in quella posizione con caratteristiche più difensive rispetto a giocatori come Cambiaso o eventualmente a Tiago Santos. Per quanto riguarda invece i centrali difensivi al momento quelli disponibili sono Bremer, Tiago Djalo e Danilo, che sarebbe adattato a fianco del compagno di nazionale brasiliano.

Per il ruolo di terzino sinistro Cambiaso sarebbe il preferito anche in considerazione della sua stagione al Bologna, quando fu allenato e schierato proprio da Thiago Motta in quella posizione.

I titolari centrocampo sarebbero Khephren Thuram e Douglas Luiz

Il centrocampo dovrebbe essere a due e come titolari partirebbero i nuovi acquisti Khephren Thuram e Douglas Luiz.

Il francese garantirebbe soprattutto fisicità ed equilibrio, dando la possibilità al brasiliano di impostare e di verticalizzare il gioco.

Le alternative ai due sono Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, mentre Hans Nicolussi-Caviglia e Fabio Miretti dovrebbero lasciare la società bianconera, il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito.

Trequartisti e settore avanzato

La Juventus dovrebbe rinforzare soprattutto la trequarti, con Sancho che pare il preferito per la fascia destra e Koopmeiners come trequartista centrale a supporto della punta. Sulla fascia sinistra invece toccherebbe a Kenan Yildiz. Con le eventuali cessioni di Matias Soulé e Federico Chiesa, non è da scartare la possibilità che arrivi un'altra ala offensiva. Uno dei nomi che piace è Domenico Berardi, che lascerebbe il Sassuolo per 12-13 milioni di euro. La punta titolare invece è Dusan Vlahovic.

La possibile formazione tipo di Thiago Motta potrebbe essere la seguente.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso; Khephren Thuram, Douglas Luiz; Sancho, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.