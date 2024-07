"Soulè ha raggiunto l'intesa con la Roma": firmato Gianluca Di Marzio, stando al quale dunque l'entourage del talentuoso argentino avrebbe trovato un accordo economico con i giallorossi in vista di un trasferimento nella capitale.

Adesso verrà il difficile, ovvero sia trovare un accordo con la Juventus che per Soulè vorrebbe tra 25 e 35 milioni di euro.

Di Marzio: 'La Roma fa sul serio per Soulè'

"La Roma fa sul serio per Matias Soulé. L'argentino, lo scorso anno al Frosinone, è un obiettivo concreto della società giallorossa. Il classe 2003 ha raggiunto l'intesa con la Roma.

Come detto lo scorso 13 luglio, l'argentino vorrebbe trasferirsi in giallorosso in caso di addio alla Juventus" ha sottolineato Di Marzio su una trattativa che appare ben avviata. Ma che per trovare consacrazione definitiva dovrà gioco forza passare da un accordo tra le due parti in causa, per l'appunto Juventus e Roma.

Se i bianconeri vogliono tra 30 e 35 milioni di euro l'offerta della Roma al momento si aggirerebbe sui 25 milioni di euro, forse troppo 'pochi' anche se non è da escludere l'inserimento di alcuni bonus. I giallorossi starebbero inoltre pensando di inserire come parziale contropartita tecnica Stephan El Shaarawy, che sarebbe stato identificato da Thiago Motta come il profilo ideale per 'supportare' Kenan Yildiz nella sua crescita.

Il 'Faraone' piacerebbe anche per le capacità difensive e di adattamento ad un ruolo da esterno a tutto campo.

Testa a testa Leicester-Roma

Il futuro di Soulè sembra ad oggi passare da un testa a testa tra Leicester e Roma. Gli inglesi si sarebbero mossi per primi e avrebbero già avanzato una prima offerta da 20-22 milioni fissi più 5 milioni di bonus.

Una proposta che i bianconeri avrebbero respinto al mittente perchè considerata troppo bassa per il valore del calciatore capace di realizzare 11 reti alla prima esperienza da titolare in Serie A lo scorso anno con la maglia del Frosinone.

Stando a quanto emerge, tra le due Soulè gradirebbe i giallorossi: in questi giorni l'argentino è comunque in ritiro e lavora agli ordini dello staff guidato da Thiago Motta.

Partito l'assalto a Teun Koopmeiners

La Juventus starebbe studiando la cessione di uno tra Federico Chiesa e Matias Soulè per avere la liquidità necessaria ad arrivare al grande sogno del mercato estivo, quel Teun Koopmeiners che l'Atalanta valuta 60 milioni di euro.

I bianconeri avrebbero l'accordo con l'olandese (quadriennale da 4,5 milioni di euro l'anno) ma fin qui sono arrivati a proporre alla Dea 40-45 milioni, ecco che il resto della liquidità potrebbe arrivare appunto dalle uscite.