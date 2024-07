L'Inter studia già un colpo a parametro zero per la prossima estate e si informa per Jonathan David del Lille. Il canadese ha infatti il contratto in scadenza nel giugno 2025 e il piano dei dirigenti meneghini sarebbe quello di prelevarlo da svincolato, come è stato già fatto quest'anno con Mehdi Taremi. Intanto Joaquin Correa continua ad essere nei radar della Lazio, che può intensificare i contatti se dovesse raffreddarsi la pista per Armand Laurentiè del Sassuolo.

Idea David a parametro zero per il prossimo anno

L'Inter è interessata a Jonathan David e ne monitorerà le prestazioni nei prossimi mesi.

Il piano di Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di ingaggiarlo a parametro zero nell'estate 2025, se non dovesse rinnovare col Lille, seguendo la stessa linea tracciata nei mesi scorsi per Mehdi Taremi.

Il canadese è in grado di giocare da seconda punta ma anche da centravanti e ha dimostrato di essere valido come rigorista e sulle punizioni.

L’operazione David si sposerebbe alla perfezione con le idee della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo ha infatti deciso di puntare su trattative che riguardano profili giovani, sostenibili e futuribili con stipendi non troppo elevati. L'attaccante ha comunque molto mercato all’estero, dove lo seguono società come Barcellona e Manchester City.

Correa nei radar della Lazio

La dirigenza nerazzurra continua intanto a lavorare per cedere i profili in esubero in questa sessione di mercato. Il primo obiettivo è quello di piazzare Joaquin Correa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 5 milioni di euro.

L'argentino potrebbe diventare un'idea concreta per la Lazio, in particolare se la società presieduta da Claudio Lotito non dovesse trovare l'accordo definitivo per Armand Laurentiè del Sassuolo.

L'idea è quella di regalare a mister Baroni un giocatore in grado di saltare l'uomo e fornire assist e, Correa (che già ben conosce l'ambiente biancoceleste) rappresenta un profilo ideale.

Se parte Arnautovic possibile tentativo per Gudmundsson

Marotta, poi, dovrà definire il futuro di Marko Arnautovic, non considerato centrale per Inzaghi e proposto a diverse squadre.

Al momento l'austriaco non ha molto mercato e l'unica destinazione concreta pare essere l'Arabia Saudita.

L'eventuale cessione dell’ex Bologna potrebbe aprire le porte per la trattativa Albert Gudmundsson, legato al Genoa ma obiettivo dell’Inter da diversi mesi. Il giocatore islandese è valutato circa 35 milioni di euro e i liguri non intendono fare sconti o accettare eventuali contropartite tecniche nell’affare.