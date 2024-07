L'Inter sembrava aver concluso il mercato con l'acquisto di Josep Martinez, convinta di aver coperto tutte le necessità impellenti e di avere due titolari per ruolo. Tuttavia, l'infortunio di Tajon Buchanan ha cambiato le carte in tavola, costringendo i nerazzurri a rivedere i loro piani. Buchanan, esterno canadese acquistato per portare velocità e abilità nel dribbling, starà fuori per quattro-cinque mesi a causa di una frattura alla tibia. Questo infortunio rappresenta una grossa perdita per Simone Inzaghi, che contava su di lui come jolly su entrambe le fasce e potrebbe portare i nerazzurri a tornare sul mercato: la prima idea sarebbe lo svincolato Marcos Alonso.

L'opzione Marcos Alonso

Per sopperire all'assenza di Buchanan, l'Inter ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un sostituto adeguato. Dopo aver messo da parte la pista che portava a Kurzawa, il nome che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato quello di Marcos Alonso. Lo spagnolo, svincolato dopo l'addio al Barcellona, rappresenta un'opzione interessante per la sua esperienza e versatilità. Alonso può infatti giocare sia come esterno che come centrale di difesa, un ruolo ibrido che condivide con Carlos Augusto, altro recente acquisto nerazzurro.

Marcos Alonso potrebbe portare una significativa aggiunta di esperienza e qualità alla squadra di Inzaghi. Con una carriera che include esperienze in Premier League con il Chelsea e in Liga con il Barcellona, Alonso ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e versatile.

La sua capacità di coprire più ruoli lo rende particolarmente adatto a coprire le esigenze tattiche dell'Inter, soprattutto in una stagione lunga e ricca di impegni come quella che attende i nerazzurri.

Come si inserirebbe nell'Inter di Inzaghi

Nella formazione dell'Inter di Simone Inzaghi, Marcos Alonso verrebbe impiegato prevalentemente come esterno sinistro, prendendo il posto di Federico Dimarco e agendo come una valida alternativa di alto livello.

La sua esperienza e abilità nel calciare con il piede sinistro lo renderebbero un sostituto ideale per Dimarco, soprattutto nei momenti in cui è necessario preservare l'integrità fisica dei titolari o quando serve un contributo offensivo dalla panchina. Alonso ha dimostrato in più occasioni di essere capace di fornire assist e segnare gol cruciali, caratteristiche che potrebbero risultare decisive nei momenti chiave della stagione.

Inzaghi potrebbe sfruttare la duttilità di Alonso in vari modi. Nel classico 3-5-2 dell'Inter, Alonso potrebbe coprire il ruolo di esterno sinistro, fornendo spinta offensiva e solidità difensiva. La sua altezza e la sua fisicità lo rendono anche un ottimo elemento per i calci piazzati, sia in attacco che in difesa. In situazioni particolari, Alonso potrebbe anche essere impiegato come uno dei tre centrali di difesa, soprattutto in un modulo 3-4-3 dove le esigenze difensive sono più flessibili.

L'assenza di Tajon Buchanan rappresenta una sfida significativa per l'Inter. L'esterno canadese, arrivato con grandi aspettative, avrebbe dovuto svolgere un ruolo cruciale come apriscatole nelle partite bloccate, grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling.

Buchanan si era già integrato bene nei sei mesi precedenti in Serie A, dimostrando di poter essere un elemento importante per la squadra. Il suo infortunio, quindi, non solo priva l'Inter di un giocatore chiave, ma costringe anche Inzaghi a rivedere alcune delle sue strategie tattiche per i prossimi mesi.