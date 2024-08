Il calciomercato volge verso la conclusione ma le ultime ore potrebbero riservare ancora qualche sorpresa. La Cavese, prossimo avversario in campionato del Crotone, ha intanto ufficializzato l'arrivo in biancoblù dell'attaccate Abou Diop, in passato calciatore proprio degli squali. Il giocatore sarà già a disposizione nella sfida di lunedì 2 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Comunale "Simonetta Lamberti". In queste ore la Cavese ha inoltre comunicato le informazioni utili per i tifosi del Crotone per l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti dell'impianto di Cava de' Tirreni.

Il Crotone ritrova Diop da avversario

Nella gara della seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C) la Cavese affronterà il Crotone. La squadra campana avrà tra le sue fila l'attaccante Abou Diop, acquisito a titolo definitivo dal Giugliano nella serata di venerdì 30 agosto. Il calciatore, nato a Dakar in Senegal il 6 ottobre 1993, ha militato in passato in cadetteria con il Crotone.

Nella stagione sportiva 2013-2014 Abou Diop, concluso il suo ciclo nel settore Primavera del Torino, era stato girato proprio al Crotone senza però trovare particolare spazio. La sua avventura di soli sei mesi al Crotone si era conclusa con 9 presenze, per lo più da subentrato prima di tornare al Torino per essere girato poi in prestito alla Ternana.

Per la gara Cavese-Crotone i biglietti per gli ospiti sono in vendita

In vista del match di Cava de' Tirreni la società campana ha comunicato la messa in vendita a disposizione dei tifosi del Crotone 504 biglietti del Settore Ospiti al costo di 11 euro (diritti di prevendita inclusi).

Lo Stadio Comunale "Simonetta Lamberti" ha una capienza di circa 7.000 posti.

La vendita per il settore ospiti, come da normativa vigente, sarà attiva fino alle ore 19 di domenica 1 settembre, giorno precedente la gara. I tagliandi possono essere acquistati in prevendita online oppure presso le rivendite autorizzate del circuito ETES.

Crotone e Cavese, i precedenti

Cavese e Crotone non si sfidano dal campionato di Serie C 2008-2009.

Complessivamente la sfida a Cava de' Tirreni è andata in scena nove volte. In questi precedenti il Crotone non è mai riuscito a vincere, con 5 vittorie della Cavese e 4 pareggi.

Nella prima giornata del campionato 2024-2025 il Crotone è riuscito a vincere per 2-0 al sfida casalinga contro il Team Altamura, mentre la Cavese ha perso per 2-1, in rimonta, la gara dello Stadio "Ciro Vigorito" in casa del Benevento.