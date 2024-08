Ultimi giorni di Calciomercato estivo che vedono ancora il Crotone tra le squadre attive in Serie C. Il club calabrese, che punta a rinforzare il reparto difensivo, avrebbe ormai trovato l'accordo per il centrale difensivo Ange N'Guessan, giovane promettente del Torino e reduce lo scorso anno dal prestito alla Ternana in Serie B. Sullo sfondo anche una possibile trattativa con il Potenza per il centrale difensivo Nicolò Armini in uscita dai rossoblù.

N'Guessan a un passo

Il Crotone avrebbe ormai trovato un accordo di massima con il Torino per regalare un giovane difensore al tecnico Emilio Longo.

I rossoblù avrebbero infatti perfezionato nelle ultime ore il trasferimento del difensore Ange N'Guessan con la formula del prestito fino a fine campionato. Nella passata stagione per il calciatore della Costa d'Avorio il prestito alla Ternana mentre nel 2022-2023 il classe 2003 ha totalizzato 23 presenze e un gol nel campionato Primavera con la maglia del Torino. Ora la possibilità di arrivare in Calabria ed entrare a far parte della rosa del Crotone.

Viva anche la pista Armini

Parallelamente alla trattativa con il Torino per Ange N'Guessan, il Crotone starebbe valutando il profilo del difensore centrale classe 2001 Nicolò Armini che sarebbe in uscita dal Potenza del tecnico Pietro De Giorgio.

Per Nicolò Armini due stagioni al Potenza con 44 presenze e una rete.

Cresciuto calcisticamente tra le fila del settore giovanile della Lazio ha fatto il suo debutto tra i professionisti in Serie C con la maglia del Piacenza, poi il biennio con alterne fortune con il Potenza.

Vittoria contro l'Altamura

Nella serata di lunedì 26 agosto il Crotone ha compiuto il suo esordio in campionato superando per 2-0 il Team Altamura allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

Una vittoria convincente per la squadra di Emilio Longo che ha portato a casa i tre punti con le reti siglate da Mattia Vitale e Marco Tumminello. A fare da cornice alla sfida circa 4.000 spettatori, di cui alcune decine provenienti da Altamura per seguire a Crotone la squadra di mister Di Donato.

La società rossoblù ha anche comunicato la quota delle 1.876 tessere abbonamento rinnovate in fase di prelazione dai tifosi rossoblù.

La campagna abbonamenti 2024-2025 proseguirà con la libera vendita anche in questi giorni permettendo a tutti di sottoscrivere una o più tessere. La conclusione è fissata per la giornata del 6 settembre.