Il Crotone attinge a piene mani ai giovani e prova a costruire un gruppo motivato e di qualità che possa ben figurare nel campionato di Serie C. Un calciatore che sembra vicino a fare il suo arrivo in Calabria è il centrale difensivo Alessio Guerini, talento cresciuto nella Primavera dell'Atalanta. Il Crotone guarda comunque al debutto stagionale in gare ufficiali che avverrà sabato 10 agosto alle ore 21:00 contro il Messina per il turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. La Lega Pro, in vista di questo incontro, ha svelato quello che sarà l'arbitro chiamato a dirigere il match.

Si tratterà del sig. Andrea Migliorini della sezione di Verona.

Crotone, arriva Guerini

Dovrebbe mancare veramente poco, forse solamente l'ufficialità da parte del Crotone ma il centrale difensivo Alessio Guerini vestirà la maglia rossoblù. Una trattativa veloce per il Crotone che ha bussato alla porta dell'Atalanta per strappare il prestito del centrale difensivo classe 2004. Per il ragazzo si tratterà della prima esperienza in un torneo professionistico dopo aver vissuto la trafila nel settore giovanile dei bergamaschi. Il calciatore dovrebbe giungere in prestito fino al 30 giugno 2025.

Il Crotone lavora comunque su altre piste e rimarrebbe interessato anche al centrale Erasmo Mulè dell'Avellino e sul centrale difensivo Matteo Gilli del Picerno.

Movimenti in attacco

In questi giorni il Crotone ha provato a lavorare su più piste per non farsi trovare impreparato. In attacco i calabresi hanno già trovato l'accordo con il Pescara per l'acquisto a titolo definitivo degli attaccanti Christian Tommassini e Aristidi Kolaj.

In uscita rimane l'attaccante Guido Gomez, indirizzato verso il Catania.

Gli etnei per far loro il calciatore rossoblù avrebbero proposto uno scambio alla pari con i calabresi, inserendo il cartellino dell'attaccante Diego Peralta. In uscita il Crotone cederà al Pescara due difensori: si tratta del terzino sinistro Carlo Crialese e del centrale difensivo Daniel Leo.

Esordio per il Crotone

La squadra di Emilio Longo scenderà nuovamente in campo sabato 10 agosto, notte di San Lorenzo, per affrontare nel turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C il Messina.

La gara, che si disputerà allo Stadio Comunale Ezio Scida, sarà diretta dal Sig. Andrea Migliorini della sezione di Verona. Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Vincenzo Marra della sezione di Agropoli e Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. Il IV ufficiale designato è Davide Gandino della sezione di Alessandria. Nelle prossime ore il Crotone svelerà anche le informazioni per i tifosi relative all'acquisto dei biglietti per questo match.