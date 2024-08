Il Crotone prova a chiudere alcune operazioni in entrata puntando forte sul rafforzamento del reparto difensivo. Gli squali starebbero stringendo i tempi con l'Avellino per l'arrivo a titolo definitivo del difensore Erasmo Mulè. Sul calciatore ci sarebbe anche l'interesse del Milan Futuro, al debutto nel campionato di Serie C. Parallelamente, i rossoblù starebbero attendendo novità dal Catania per la cessione dell'attaccante Guido Gomez. Gli etnei starebbero valutando la proposta di uno scambio di cartellini con il passaggio di Diego Peralta ai rossoblù in cambio di Guido Gomez.

Crotone-Mulè, ore decisive

Il Crotone necessita di rinforzi in difesa e per puntellare il reparto starebbe provando a chiudere con l'Avellino per il difensore centrale Erasmo Mulè. Il calciatore, classe 1999, ha totalizzato nell'ultima stagione 13 presenze con 1 gol. Al suo profilo si è interessato anche il Milan Futuro, oltre ad altre formazioni di Serie C. In difesa, il Crotone avrebbe inoltre individuato in Matteo Gilli un profilo utile per la difesa. Un calciatore già allenato lo scorso anno al Picerno dall'attuale tecnico del Crotone, Emilio Longo. Una pista "giovane" è poi quella che porta ad Alessio Guerini, giovane del settore Primavera dell'Atalanta, che potrebbe anche essere aggregato all'Atalanta U23.

Peralta per l'attacco

In caso di cessione dell'attaccante Guido Gomez dal Crotone al Catania, dal club etneo potrebbe giungere agli squali, come contropartita tecnica, l'attaccante Diego Peralta. Il calciatore è in uscita e sarebbe alla ricerca di un'altra formazione che possa garantirgli una maglia da titolare nella nuova stagione.

Diego Peralta era arrivato la scorsa estate in Sicilia dopo l'esperienza fruttuosa al Foggia, dove aveva sfiorato la promozione in Serie B con i Satanelli. Arrivato al Catania, ha fallito lo scorso anno il salto di categoria.

Crotone, le altre operazioni

A centrocampo, rimane aperta la pista Emanuele Gatto, svincolato, oltre a quella di Claudio De Risio del Monopoli.

Rimane in stand-by il doppio scambio tra Crotone e Pescara. In Abruzzo dovrebbero giungere il terzino sinistro Carlo Crialese e il centrale difensivo Daniel Leo, a Crotone - invece - si dovrebbero trasferire gli attaccanti Christian Tommasini e Aristidi Kolaj. Tra i calciatori in uscita a Crotone c'è anche il terzino sinistro Manuel Nicoletti, il cui trasferimento al Sorrento è sfumato nelle ultime ore. Non arriverà al Crotone il centrocampista Gaetano Vitale, seguito da Crotone e Picerno, calciatore che ora sembra essere diventato un obiettivo di mercato del Rimini che vorrebbe effettuare uno scambio con il Sorrento mettendo sul piatto il cartellino del lituano Linas Megalaitis.