L'Inter sta trattando Tomas Palacios con l'Independiente Rivadavia e oggi sarà una giornata cruciale. Qualora non si dovesse chiudere, il nome nel mirino è quello di Radu Dragusin, ex Genoa ed ex Juventus, che conosce dunque bene il calcio italiano. Non è escluso che il rumeno possa restare in lizza anche con l'arrivo dell'argentino, ma in vista dell'estate 2025.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo visto che alle spalle di Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa non c'è nessuno, con Folorunsho in uscita e Cajuste ceduto nei giorni scorsi in Premier League, all'Ipswich Town.

Gli azzurri si stanno guardando intorno e uno dei nomi che piacerebbe al club di Aurelio De Laurentiis è quello di Sofyan Amrabat, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United abbastanza deludente, con i Red Devils che hanno deciso di non riscattarlo.

Inter su Dragusin

L'Inter ha quasi ultimato la sua sessione estiva di calciomercato dopo gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero e di Josep Martinez dal Genoa per poco più di 15 milioni di euro. Manca solo una pedina, che è il braccetto difensivo di sinistra (visto che in attacco difficilmente sarà fatto qualcosa, soprattutto se non usciranno i vari Joaquin Correa e Marko Arnautovic). Il nome prescelto sembra essere quello di Tomas Palacios ma oggi sarà una giornata cruciale visto che è in programma l'incontro con i dirigenti del club argentino.

Se sarà trovato l'accordo a quel punto il club meneghino comincerà a lavorare già per il prossimo anno.

Che sia per questa estate, in caso di intoppi per Palacios, o per la prossima, uno dei nomi che piacerebbe è quello di Radu Dragusin. Il centrale rumeno non ha trovato molto spazio al Tottenham, che lo ha acquistato a gennaio dal Genoa per poco più di 25 milioni di euro.

Proprio per questo il giocatore sarebbe pronto a chiedere la cessione e un ritorno in Italia gli sarebbe gradito, visto che in Serie A ha espresso al meglio il proprio potenziale.

La possibile offerta dell'Inter

Inter che potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Tottenham per discutere del futuro di Radu Dragusin. I nerazzurri, tra l'altro, lo ricordano bene visto che lo scorso anno segnò il gol dell'1-1 nel match al Marassi contro il Genoa, qualche giorno prima di essere ceduto agli Spurs, che vorrebbero recuperare l'investimento fatto.

La valutazione, dunque, si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Se si intavolerà una trattativa nell'immediato, il club meneghino proverà a offrire un prestito oneroso sui 7-8 milioni, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Per il prossimo anno, invece, non è da escludere un assalto per l'acquisto a titolo definitivo.

Napoli su Amrabat

Il Napoli è in cerca di rinforzi in mezzo al campo, come dimostrano le trattative per Gilmour del Brighton e McTominay del Manchester United. Ma gli azzurri, come riportato da Matteo Moretto di Relevo, avrebbero messo gli occhi anche su Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina rientrato proprio dal prestito ai Red Devis. Essendo in scadenza di contratto il prossimo anno i viola difficilmente possono chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Il club di De Laurentiis, tra l'altro, avrebbe anche una contropartita che interesserebbe come Folorunsho, ma occhio anche a Gianluca Gaetano, che potrebbe giocare dietro la punta nello scacchiere di Palladino. Nel primo caso, però, ci sarebbe anche un piccolo conguaglio a favore degli azzurri visto che Folorunsho è valutato 15 milioni di euro, mentre nel secondo caso si tratterebbe di uno scambio alla pari tra le due società.