Il Crotone guarda al debutto stagionale in programma sabato 10 agosto (ore 21:00) contro il Messina nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie C ma, allo stesso tempo, prova a concludere alcune operazioni in entrata e uscita. Nelle scorse ore ha fatto il suo arrivo in maglia rossoblù il difensore Alessio Guerini dall'Atalanta. In uscita, la società sta lavorando alla cessione di Guido Gomez in direzione Catania. I problemi economici e amministrativi del club etneo potrebbero però aprire le porte ad un trasferimento dell'attaccante in un'altra società.

Crotone, Gomez in uscita

Dopo aver svolto l'intero ritiro estivo con il Crotone ed essere stato tra i protagonisti delle amichevoli estive svolte dalla squadra di Emilio Longo, l'attaccante Guido Gomez lascerà la Calabria. Per lui ci sarebbe già un accordo di massima con il Catania, ma i problemi riscontrati dal club siciliano potrebbero portare l'attaccante a trasferirsi in un'altra società. A confermare l'uscita di Guido Gomez dal Crotone è stato lo stesso Direttore Generale del club, Raffaele Vrenna. "Non penso che esista un caso Catania, la categoria è sempre incerta e il nostro lavoro diventa sempre più difficile. Stiamo aspettando sviluppi. Il Catania è interessato al nostro calciatore, ma c'è anche l'interesse di altre società, sia del nostro girone che di quello del Nord.

Siamo stati contattati nelle ultime ore da una società interessata al nostro attaccante, vedremo in queste ore quello che si svilupperà".

In difesa arriva Guerini

Il Crotone si è regalato un nuovo rinforzo, un giovane di qualità e prospettiva. Si tratta del difensore Alessio Guerini, classe 2004, giunto con la formula del prestito dall'Atalanta.

Alessio Guerini ha fatto la trafila nel settore giovanile del club bergamasco e nella scorsa stagione ha vestito anche la fascia da capitano. All'età di 20 anni avrà ora l'occasione di disputare la sua prima stagione da professionista nella rosa del Crotone. Il giovane è già arrivato in città, ha firmato il suo contratto alla presenza del Direttore Generale Raffaele Vrenna e si è messo a disposizione dell'allenatore Emilio Longo.

Crotone, le altre trattative

Il Crotone con la cessione di Guido Gomez andrà a sbloccare quattro operazioni, due in entrata e due in uscita. In maglia rossoblù dovrebbero arrivare dal Pescara l'attaccante Christian Tomassini (che sostituirà in rosa Guido Gomez) e l'attaccante esterno Aristidi Kolaj, Al club abruzzese il Crotone dovrebbe cedere il terzino sinistro Carlo Crialese e il centrale difensivo Daniel Leo. Il Crotone mantiene comunque il suo interesse per due calciatori del Picerno, già noti al tecnico Emilio Longo. Si tratta del difensore centrale Matteo Gilli e del centrocampista Angelo Gallo.