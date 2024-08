Chris Smalling e Clement Lenglet potrebbero diventare idee di mercato piuttosto stuzzicanti per la Juventus. Dopo l’inserimento e il possibile sorpasso da parte del West Ham nell’ipotetica trattativa tra i bianconeri e il Nizza per il difensore francese Jean-Clair Todibo, la società bianconera potrebbe cautelarsi valutando altri profili. Tra questi, per sostenibilità economica e duttilità tattica ci sarebbero quelli del difensore inglese della Roma e del francese del Barcellona per il quale la Juve preferirebbe la formula del prestito.

La Roma valuta il cartellino di Smalling dai 3 ai 5 milioni di euro circa

Con un avvio di calciomercato che l’ha vista protagonista con parecchi colpi in entrata, la Roma avrebbe l’esigenza di sfoltire la rosa prima di chiudere altre eventuali trattative. Dopo una stagione piuttosto negativa sotto il profilo fisico, Smalling non è più considerato incedibile dalla società giallorossa e con un'eventuale offerta compresa tra i 3 e i 5 milioni, potrebbe decidere di privarsi del difensore. Questo in virtù della scadenza del contratto fissata a giugno 2025. Condizione economica più che favorevole per la Juventus che potrebbe considerare Smalling come il classico profilo low cost. Inoltre, nella rosa di Thiago Motta ben si adatterebbe come gregario di lusso, considerando anche che le basse pretese economiche annuali del difensore inglese.

Smalling: un gregario di lusso per Thiago Motta

Indipendentemente dall'acquisto o meno di Todibo, il difensore inglese rappresenterebbe comunque un’ottima idea di mercato per la Juventus che potrebbe garantire a Thiago Motta un profilo di esperienza e qualità.

Nonostante la grave infiammazione al tendine rotuleo che lo ha reso indisponibile per quasi tutta la stagione passata, a quasi 35 anni Smalling è ancora un giocatore tecnicamente molto valido, in grado di giocare sia come difensore centrale sia come terzino destro.

Inoltre, Smalling può essere schierato nella difesa a tre o all’occorrenza anche in quella a quattro.

Il Barcellona valuta 10 milioni di euro circa il cartellino di Lenglet

Difensore centrale il cui cartellino è di proprietà del Barcellona, Lenglet ha giocato le ultime due stagioni in prestito prima al Tottenham e poi all’Aston Villa.

Valutato 10 milioni di euro circa dalla squadra catalana, Lenglet potrebbe diventare un ottimo rinforzo per il pacchetto arretrato agli ordini dell’allenatore della Juventus Thiago Motta che potrebbe schierare il difensore nella linea difensiva a quattro che il tecnico brasiliano avrebbe in mente di applicare.

Forte nel gioco aereo, Lenglet potrebbe essere schierato al fianco di Gleison Bremer o di Danilo, con quest'ultimo che all’occorrenza potrebbe giocare da esterno difensivo. Dotato di una buona tecnica individuale e di un ottimo piede mancino, Thiago Motta potrebbe affidarsi a Lenglet per le ripartenze palla a terra dalla difesa o per sfruttare la facilità di lancio lungo verso gli attaccanti che ha nelle corde il difensore francese.