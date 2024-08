Il Genoa continua a lavorare al dopo-Gudmundsson. Archiviata la prima giornata di Serie A con l'incoraggiante pareggio interno con l'Inter (2-2) e, in attesa di tornare in campo sabato 24 agosto alle ore 20:45 a Monza, il club ligure sta valutando diverse opzioni per mettere a disposizione del tecnico Alberto Gilardino un calciatore che possa sopperire alla partenza di Gudmundsson. In queste ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi Joao Pedro che potrebbe tornare ad essere protagonista della Serie A dopo la sua lunga militanza al Cagliari.

Nonostante gli apprezzamenti pubblici di Gilardino, sembra invece complicato arrivare a Joaquin Correa.

Pare che l'Inter abbia proposto l'attaccante argentino al Genoa che, però, avrebbe frenato qualsiasi discorso a causa dell'ingaggio del "Tucu" che, pari a circa 3,6 milioni di euro all'anno, sarebbe troppo alto per i parametri della società genovese.

Salernitana-Joao Pedro in stand-by: il Genoa ci prova

Fino a qualche giorno fa sembrava in dirittura d'arrivo la trattativa tra Salernitana e Fenerbahce per riportare in Italia Joao Pedro. L'attaccante brasiliano naturalizzato italiano è ormai in rotta di collisione con la squadra turca allenata da Mourinho e sta cercando una nuova sistemazione. Tuttavia, pare che la Salernitana abbia al momento bloccato qualsiasi operazione di mercato per la difficile situazione societaria in cui si trova.

Il proprietario del club campano, Iervolino, ha da poco rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente. Di conseguenza, pare che abbia contattato il direttore sportivo Petrachi per bloccare i contatti con il Fenerbahce, mettendo così in stand-by la trattativa per Joao Pedro. A questo punto, il profilo dell'attaccante ex Cagliari potrebbe ingolosire il Verona e anche il Genoa che avrebbero l'opportunità di superare la Salernitana per mettere le mani sul centravanti 32enne.

Joao Pedro, essendo un attaccante che può giocare sia da prima che da seconda punta, potrebbe fare al caso del Genoa per rimpiazzare Gudmundsson. Si tratta di un giocatore di indubbia esperienza che conosce molto bene il calcio italiano: infatti, dopo una prima apparizione nel Palermo tra l'estate del 2010 e il gennaio del 2011 (con appena 4 presenze e nessuna rete realizzata), nella stagione 2014-2015 è arrivato al Cagliari.

In Sardegna Joao Pedro è diventato presto leader della squadra cagliaritana, per la quale ha giocato fino al 2021-2022, totalizzando (tra Serie A e B e Coppa Italia) 271 presenze e 86 gol.

Trasferitosi al Fenerbahce nel luglio del 2022, l'idillio con la squadra turca non è durato a lungo. Infatti già durante il mercato estivo del 2023 è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Gremio. Dopo aver vinto il Campionato Gaucho, Joao Pedro è rientrato in Turchia perché il Gremio non ha voluto acquistarlo a titolo definitivo. Adesso l'attaccante 32enne è alla ricerca di una nuova squadra con la quale rilanciarsi dopo gli ultimi anni che, a livello personale, sono stati avari di soddisfazioni.

Correa costa troppo per il Genoa

Nella conferenza stampa del dopo-partita di Genoa-Inter, Gilardino ha parlato di Joaquin Correa. L'allenatore del Grifone ha detto che, per caratteristiche e qualità tecniche, l'attaccante argentino si avvicina molto a Gudmundsson. Nonostante ciò, sembra che le strade di Correa e del Genoa non siano destinate a incrociarsi.

L'Inter avrebbe anche offerto Correa al Genoa, provando ad inserire nella trattativa il cartellino del difensore messicano Vasquez. Il club rossoblù, però, non avrebbe portato avanti i colloqui perché frenato dall'ingaggio del centravanti argentino che è pari a 3,6 milioni di euro all'anno.