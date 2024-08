La Juventus continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare le fasce, cercando di soddisfare le richieste del tecnico Thiago Motta. In quest'ottica, prosegue la trattativa con la Fiorentina per l'acquisto di Nico González. Il giocatore ha dimostrato di essere una pedina versatile e di qualità, capace di fare la differenza in Serie A. Tuttavia, González non è l'unico nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Negli ultimi giorni, infatti, come rivelato da Fabrizio Romano, il club torinese ha intensificato i contatti con lo Sporting Lisbona per esplorare la possibilità di un accordo per Marcus Edwards.

La Juventus sonda Edwards

L'esterno inglese, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, è uno dei profili che più intrigano la Juventus per completare il reparto offensivo. Edwards, cresciuto nelle giovanili del Tottenham, ha saputo farsi notare in Portogallo con prestazioni di alto livello, attirando su di sé l'attenzione di diversi club europei.

L'idea di Giuntoli è quella di mettere a segno due colpi sulle fasce, dando a Motta soluzioni di qualità e quantità per affrontare una stagione lunga e impegnativa. L'arrivo di due esterni di valore come González ed Edwards permetterebbe alla Juventus di avere più opzioni tattiche, soprattutto in un campionato dove la velocità e la capacità di saltare l'uomo sono fondamentali.

La trattativa con la Fiorentina per Nico González è ormai a buon punto, ma restano da definire alcuni dettagli economici. Per quanto riguarda Edwards, lo Sporting Lisbona non sembra intenzionato a fare sconti.

Nessuna novità per Chiesa

La Juventus sta cercando di rinforzare gli esterni e l’obiettivo sarebbe quello di fare tre acquisti, a prescindere dalla situazione legata al futuro di Federico Chiesa.

Il numero 7 bianconero resta in un’uscita, ma il mercato è entrato nella sua fase finale e per ora non sembrano esserci offerte concrete all’orizzonte. La Juve vorrebbe cedere Chiesa che va in scadenza nel 2025 e per il momento non si parla di rinnovo.

Adesso resta da capire cosa accadrà da qui a fine mercato. Infatti, com l’avvicinarsi al gong della campagna trasferimenti qualcuno potrebbe bussare alla porta della Juventus per Chiesa.

Non sono da escludere le piste italiane, anche se il giocatore vuole giocare la Champions League. In ogni caso, la speranza di Thiago Motta è quella che si possa trovare una soluzione quanto prima, visto che Chiesa non sarebbe fondamentale per il suo progetto bianconero.