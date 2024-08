Le trattative tra Juventus e Fiorentina per l'acquisto di Nico González continuano a essere al centro dell'attenzione nel mercato estivo. Come rivelato da Fabrizio Romano, le due società stanno cercando di chiudere l'affare e Cristiano Giuntoli ha fatto una proposta da 30 milioni di euro, strutturata in un prestito con obbligo di riscatto. Questa formula, che permette alla Juventus di dilazionare l'impegno economico, sembra essere accolta con favore dalla Fiorentina, anche se rimangono alcuni dettagli da definire. Parallelamente, la Juventus è impegnata anche su un altro fronte di mercato: quello che riguarda Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

I colloqui tra le due società sono in corso e il dialogo tra le due parti sembra essere positivo e si spera che presto si possa arrivare al buon esito dell'operazione.

La posizione dei due giocatori

Mentre la Juventus dialoga con la Fiorentina, Nico González, dal canto suo, sembra determinato a vestire la maglia bianconera, tanto che non è stato neanche convocato per l'ultima partita amichevole dei viola. Questo elemento sottolinea la sua volontà di trasferirsi a Torino, creando ulteriore pressione sulla dirigenza gigliata affinché accetti l'offerta della Juventus. In una situazione simile c’è anche Teun Koopmeiners che non fa parte dei convocati di Gasperini per il match con il St. Pauli. La sua volontà, infatti, è chiara ovvero vestire la maglia della Juventus, come spietato anche dall’allenatore della Dea.

Il centrocampista olandese, autore di ottime prestazioni con la maglia nerazzurra, è un obiettivo dichiarato di Thiago Motta, che lo vede come un rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. Koopmeiners è considerato un tassello fondamentale per rafforzare la mediana della Juventus, che mira a essere competitiva su tutti i fronti nella prossima stagione.

In conclusione, la Juventus è fortemente impegnata a chiudere queste due importanti operazioni di mercato. Nico González e Koopmeiners sono obiettivi prioritari, e il club bianconero sta facendo tutto il possibile per assicurarsi le loro prestazioni in vista della nuova stagione.

Poi si penserà ad un difensore

Dopo aver sistemato attacco e centrocampo, la Juventus penserà anche a sistemare la difesa visto Juve l’affare Todibo e ormai sfuriato definitivamente.

Cristiano Giuntoli e la sua squadra di collaboratori sono fis alla ricerca del nome giusto per regalare un centrale mancino a Thiago Motta. La Juventus, questa estate, ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione di mercato e non incappare in qualche intoppo era pressoché impossibile. Anche perché va tenuto conto che la Vecchia Signora deve comprare in modo sostenibile e molte delle operazioni attuate fino ad ora sono state finanziate dalle cessioni. Queste sono le linee guida date dalla società a Cristiano Giuntoli che, inevitabilmente, ha dovuto fare delle scelte per poter centrare gli obiettivi di mercato prioritari.