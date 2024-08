L'Inter continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della stagione 2024/2025, e tra i profili più discussi figura Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, ex Juventus, è attualmente svincolato dopo aver lasciato il club bianconero alla fine della scorsa stagione. Secondo rumor di mercato l'Inter ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore per valutare la possibilità di un trasferimento a Milano. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per Rabiot, che è alla ricerca di una squadra in grado di garantirgli la partecipazione alla Champions League e al Mondiale per Club, due competizioni che l'ex bianconero ritiene fondamentali per la sua carriera.

La situazione di Rabiot e le sue richieste economiche

Dopo cinque stagioni alla Juventus, Rabiot ha deciso di non rinnovare il suo contratto, lasciando Torino da svincolato. Durante il suo periodo in bianconero, il centrocampista francese è diventato una pedina importante nello scacchiere tattico della Juve, dimostrando il suo valore sia in Serie A che in Europa. Tuttavia, nonostante gli sforzi del club per trattenerlo, Rabiot ha scelto di esplorare nuove opportunità, spinto dal desiderio di misurarsi ancora ai massimi livelli del calcio europeo.

Rabiot ha attirato l'attenzione di diversi club europei, ma le sue richieste economiche rappresentano un ostacolo non indifferente. Il francese, infatti, punta a un ingaggio elevato, consapevole del suo status di svincolato e del valore che può ancora apportare a una squadra di vertice.

Finora, nonostante i contatti con squadre quali il Bayern Monaco e l'Atlético Madrid, non si è giunti ad un accordo definitivo. Il Paris Saint-Germain, dove Rabiot è cresciuto e ha conquistato vari titoli, ha espresso interesse, ma il giocatore ha costantemente rifiutato l'idea di tornare nella capitale francese.

L'Inter si è dunque inserita nella corsa al centrocampista, cercando di sfruttare il vantaggio di poter offrire al giocatore la partecipazione alle competizioni internazionali più prestigiose.

Il club nerazzurro, infatti, si è qualificato per la Champions League grazie al primo posto in Serie A nella passata stagione e prenderà parte anche al Mondiale per Club, una vetrina importante che potrebbe convincere Rabiot a scegliere Milano come sua prossima destinazione.

Come giocherebbe Rabiot nell'Inter di Simone Inzaghi

L'arrivo di Adrien Rabiot all'Inter rappresenterebbe un rinforzo significativo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, che ha già dimostrato di saper gestire al meglio una rosa profonda e competitiva, potrebbe utilizzare Rabiot in vari ruoli all'interno del suo 3-5-2, il modulo di riferimento dell'Inter. Grazie alla sua versatilità, il centrocampista francese potrebbe giocare sia come mezzala che come perno centrale del centrocampo, offrendo a Inzaghi diverse opzioni tattiche.

Rabiot è un giocatore capace di combinare qualità tecniche e fisiche, un mix ideale per il gioco dinamico e intenso dell'Inter. La sua capacità di rompere le linee con le progressioni palla al piede, insieme a una buona visione di gioco, lo renderebbero un elemento prezioso per le transizioni offensive della squadra. In un centrocampo a tre, Rabiot potrebbe occupare la posizione di mezzala sinistra, sfruttando la sua capacità di inserimento e il suo tiro dalla distanza per creare pericoli alla porta avversaria.