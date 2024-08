Inter e Juventus potrebbero realmente concretizzare lo scambio Federico Chiesa-Davide Frattesi in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore sta prendendo quota questa opzione, voluta soprattutto dai bianconeri, che non vorrebbero perdere il calciatore a parametro zero. I nerazzurri, inoltre, dovranno difendersi dalle offerti di club esteri che avrebbero deciso di effettuare più di un sondaggio per Yann Bisseck.

Chiesa fuori dal progetto: Inter alla finestra

Chiesa all'Inter per Frattesi è l'ultima suggestione di mercato. L'esterno della Fiorentina ormai è fuori dal progetto di Thiago Motta che, invece, stima molto il centrocampista nerazzurro per la sua polivalenza tattica.

Inoltre, il piano dei piemontesi è quello di cedere Chiesa per evitare di perderlo a parametro zero da svincolato nel prossimo anno. Il giocatore non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbe stato contatto in diverse occasioni da Giuseppe Marotta, che non ha abbandonato l'idea di ingaggiarlo da svincolato. La Juventus, però, vorrebbe chiudere prima e sarebbe disposta ad offrire uno scambio con Frattesi più un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro a favore dei meneghini. L'Inter non vorrebbe privarsi del centrocampista che ha dimostrato di essere utile e decisivo, soprattutto a gara in corso. Frattesi, però, ha spesso fatto intendere di voler più spazio in campo e un minutaggio maggiore.

È possibile che la sua richiesta, considerata anche la presenza in questa stagione di Piotr Zielnski, non possa essere rispettata del tutto. Chiesa sarebbe molto funzionale per Simone Inzaghi che potrebbe schierarlo da esterno a tutta fascia, su entrambe le corsie, nel 3-5-2, ma anche come seconda punta. L’Inter lavora da tempo sull’acquisto di una quinta punta per avere un reparto completo soprattutto se Joaquin Correa e Marko Arnautovic non dovessero essere confermati.

Frattesi sarebbe invece perfetto per la Juventus che lo inserirebbe da mezzala sinistra nel 4-3-3 o come incursore nel 4-1-4-1 studiato da Thiago Motta. L’ex Monza potrebbe poi agire anche come mediano in un centrocampo a due.

Sirene estere per Bisseck

L'Inter, inoltre, potrebbe ricevere delle offerte da club esteri per Yann Aurel Bisseck.

Il difensore ha fatto intravedere ottime cose, sia nel ruolo di centrale di difesa che di esterno, e sia Real Madrid che West Ham avrebbero preso appunti. La richiesta dei nerazzurri sarebbe di almeno 30 milioni di euro, ma difficilmente Inzaghi, vorrà privarsi di un profilo che piò giocare in tutti i reparti della difesa e che garantisce presenza e gol sui calci piazzati a favore.