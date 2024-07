La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un maxi scambio nelle ultime ore con la Juventus, che vedrebbe coinvolti Federico Chiesa e Davide Frattesi, con i nerazzurri che potrebbero chiedere al club bianconero un conguaglio di 20 milioni di euro, vista la scadenza di contratto del giocatore ex Fiorentina nel 2025.

Spunta l'ipotesi della clamorosa trattativa con la Juventus

Non sembrerebbe essere un semplice rumor di calciomercato, quello che può vedere coinvolte Inter e Juventus nella clamorosa trattativa Frattesi-Chiesa.

Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi su Chiesa, approfittando della delicata situazione contrattuale del bianconero, che non ha ancora rinnovato con la Juve, e ha il contratto in scadenza a Giugno 2025.

Il calciatore classe 1997 non è stato inizialmente convocato da Thiago Motta per la tournee estiva, e ha iniziato nella giornata di Martedì gli allenamenti a Torino, insieme al resto dei giocatori fuori dal progetto del nuovo allenatore. Per evitare una partenza a parametro zero, la società bianconera vorrebbe cedere Chiesa in questa sessione di mercato, e - secondo Telelombardia - si potrebbe fare avanti il club nerazzurro per un maxi scambio che vedrebbe coinvolto anche Davide Frattesi e un conguaglio di 20 milioni di euro in favore dell'Inter.

Simone Inzaghi ha accolto alla Pinetina il neo acquisto Piotr Zielinski e potrebbe accettare la partenza di Frattesi dopo appena un anno dal suo arrivo, anche per rinforzare la fascia sinistra dopo l'infortunio di Buchanan, che vedrebbe Dimarco e Chiesa contendersi una maglia da titolare.

Inter, I possibili nomi per puntellare il reparto difensivo

Un altro tassello da aggiungere alla rosa nerazzurra per preparare al meglio la prossima stagione è il difensore. Sarebbero diversi i nomi sulla lista della dirigenza, con caratteristiche e età differenti tra loro. Resta viva l'ipotesi Ricardo Rodriguez che al momento rimane tra gli svincolati, ma potrebbe presto muoversi in cerca di una sistemazione per il prossimo campionato.

Un altro nome che da giorni è accostato al club è quello di Kiwior, un profilo che accontenterebbe tutti in Viale della Liberazione, ma che ha una valutazione molto alta, e difficilmente l'Arsenal potrebbe accettare una richiesta di prestito con diritto di riscatto voluta dall'Inter.

Altri due profili entrati nel mirino nerazzurro sono Renan e Nathan Zeze, ma anche in questo caso a scoraggiare Marotta e Ausilio sarebbe l'elevata valutazione fatta per entrambi dai rispettivi club, che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Per questo, potrebbe entrare nel vivo l'ipotesi di inserire una contropartita tecnica per sbloccare l'affare, in particolare nel caso di Zeze, con il Nantes, proprietario del cartellino, a cui sarebbe stato offerto Filip Stankovic, il portiere serbo sembrava prossimo a una cessione al Venezia, ma l'operazione ha però subito una brusca frenata e che adesso potrebbe accettare una cessione in Ligue 1.