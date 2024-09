Il Crotone perde 1-2 in rimonta allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Sorrento e incassa la quarta sconfitta in sei gare stagionali. Non pare conoscere mezze misure la squadra di Emilio Longo, che non riesce a essere protagonista in campo, subendo spesso il gioco degli avversari. Al momento il tecnico non sarebbe in discussione, forte di un contratto biennale. L'obiettivo playoff - fissato in estate dalla società - però sembra essere lontano.

Adesso per il Crotone il 29 settembre (ore 20:45) ci sarà la terza sfida in sette giorni, ossia la trasferta in casa del Potenza, valevole per la settima giornata di Serie C.

Una difesa in difficoltà

Contro il Sorrento è arrivato l'ennesimo ribaltone: dal vantaggio iniziale siglato al 2' da Oviszach, il Sorrento è riuscito a reagire sovvertendo il risultato nella ripresa con le reti siglate al 12’ da Todisco e al 29’ da Musso.

Sono state ben 11 le reti subite dal Crotone in sei giornate, di cui ben sette nelle ultime due gare contro Picerno (5-1) e Sorrento (1-2). Il Crotone, con sei punti in classifica, viaggia in acque tranquille, ma la sensazione sembra essere quella di una squadra in balia degli eventi, volenterosa ma incapace di imporsi contro avversari che mostrano maggiore voglia di vincere.

Una squadra con alcune assenze

In casa rossoblù pesa al momento la pochezza del centrocampo. A parte Gallo, arrivato in estate dal Picerno, e qualche invenzione del giovane Silva, risultano infatti carenti sia l'interdizione che la costruzione del gioco. In particolare il Crotone sembra essere sprovvisto di un calciatore capace di fare da collante con la difesa e proteggerla durante le ripartenze avversarie.

In attacco mancano le idee, con giocate troppo elementari che spesso vanno ad infrangersi sulla difesa avversaria.

Inoltre la mancanza per infortunio di Vinicius (out per almeno tre settimane) e l'infortunio di Spina hanno portato Emilio Longo a scelte quasi forzate contro il Sorrento.

Crotone, ora testa al Potenza

Nella serata di domenica 29 settembre alle ore 20:45 il Crotone tornerà in campo per affrontare in trasferta il Potenza.

La squadra lucana guidata da Pietro De Giorgio (peraltro ex calciatore del Crotone) è reduce dal pesante 1-5 casalingo rimediato contro il Trapani. Il Crotone arriverà invece a questa gara con alle spalle due sconfitte consecutive e con la necessità di fare punti.

La gara sarà trasmessa sui canali dedicati al calcio di Sky e dalla piattaforma streaming Now Tv.