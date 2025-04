Roma-Juventus, in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45, è uno dei match più importanti della 31esima giornata di Serie A. Distanziati da solo due lunghezze, giallorossi (sesti in classifica) e bianconeri (quinti) cercano i tre punti per restare in scia al Bologna e quindi al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Nell’importante gara dell’’Olimpico, l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, sembra orientato a confermare Artem Dovbyk in attacco, mentre Igor Tudor potrebbe proporre dal primo minuto Dusan Vlahovic.

Ranieri deve rinunciare a Dybala e Saelemaekers

Contro la Juventus, l’allenatore giallorosso potrebbe confermare il modulo 3-4-2-1, schierando in difesa Evan N'Dicka, Gianluca Mancini e Mats Hummels. Il tedesco è in ballottaggio con Victor Nelsson per una maglia da titolare.

Con la contemporanea assenza di Alexis Saelemaekers per squalifica e di Devyne Rensch per infortunio, Ranieri starebbe pensando ad una soluzione Stephan El Shaarawy sulla corsia di destra. Al rientro dopo i problemi muscolari, Zeki Çelik, dovrebbe invece accomodarsi in panchina. Sulla fascia sinistra, Angeliño sembra favorito per una maglia da titolare. Al centro, possibile conferma di Bryan Cristante e Manu Koné.

Con Paulo Dybala fuori per infortunio fino al termine della stagione, Ranieri potrebbe affidarsi all'ex bianconero Matias Soulé e al capitano Lorenzo Pellegrini sulla trequarti, con Tommaso Baldanzi pronto a subentrare in caso di necessità.

Dopo il gran gol contro il Lecce, in attacco Dovbyk sembra favorito su Eldor Shomurodov per una maglia da titolare.

Possibile ballottaggio Conceição-Koopmeiners per Tudor

Dopo l’infortunio occorso a Federico Gatti (fuori almeno un mese), scelte quasi obbligate in difesa per Tudor, con l’allenatore croato che potrebbe puntare sul terzetto Pierre Kalulu-Renato Veiga-Lloyd Kelly.

In porta quasi sicura la presenza di Michele Di Gregorio.

Contro la Roma, l’allenatore croato potrebbe proporre un 3-4-2-1 con il centrocampo formato da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram nel ruolo di centrali e Nico Gonzalez a tutta fascia sulla destra. A sinistra dovrebbe trovare posto Weston Mckennie.

Per quanto riguarda la trequarti, possibile ballottaggio Francisco Conceição-Teun Koopmeiners al fianco di Kenan Yildiz, con Tudor che starebbe pensando all’idea Vlahovic dal primo minuto di gioco in attacco.

Contro la Roma, l’allenatore croato potrebbe anche pensare a un modulo a due punte con il turco nel ruolo di trequartista avanzato e Kolo Muani al fianco dell’attaccante serbo.

Le probabili formazioni di Roma-Juve

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceição/Koopmeiners/Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor