È vigilia di campionato per il Crotone, che sabato 14 settembre affronterà il Messina nella quarta giornata di Serie C, ala ricerca di riscatto dopo le due sconfitte maturate contro Cavese e Trapani. Intanto in queste ore in conferenza stampa è stato il tecnico Emilio Longo a fare il punto in casa rossoblù in vista del match contro i giallorossi. Non giocherà l'attaccante Marco Tumminello del Crotone, assente per squalifica.

Crotone, parla Emilio Longo

Dopo due sconfitte consecutive il Crotone ripartirà dalla gara casalinga contro il Messina: ai calabresi servono punti, anche se il tecnico Emilio Longo ha voluto predicare calma dopo gli ultimi passi falsi della sua squadra.

"Abbiamo bisogno di tempo - ha sottolineato l'allenatore -, ad oggi mi sembra che la simbiosi tra la squadra e il pubblico abbia preso il giusto viatico. Ora tocca a noi trascinare i tifosi, la squadra sta seguendo un'idea di gioco e andranno limati i dettagli. Quest'anno si dovrà progettare per vedere quanta gente meriterà di rimanere a Crotone e programmare. Il Messina? Questa sarà una partita nella quale vedremo un Crotone più giovane. Anche questa è una delle idee sulle quali si è concordato sin dall'inizio con la società. Questa piazza non ha bisogno di far giocare i giovani per il "minutaggio" per una semplice questione economica ma anche per lanciare qualche ragazzo come fatto in passato".

Nell'ultima sfida contro il Trapani la squadra rossoblù era riuscita ad andare in vantaggio, ma poi i siciliani erano usciti alla distanza, ribaltando il risultato. Lo stesso allenatore, nel dopo gara, aveva parlato di "paura" di vincere da parte del Crotone.

"Io continuo a lavorare su questo aspetto. La paura diventa reale se ci poniamo obiettivi irraggiungibili in questo momento - ha proseguito in conferenza stampa Longo -, facendo bene nelle prime uscite il gruppo sembra aver assunto delle responsabilità che pesano.

Ho chiesto alla squadra di fare le cose che chiedo in allenamento, se si va in vantaggio si deve cercare di segnare un altro gol e non rimanere sempre equilibrati. Siamo a Crotone, la progettualità rispetto al passato è diversa, l'obiettivo è far vedere un modello di calcio bello e propositivo. Sto lavorando, lavoro sull'aspetto mentale della squadra.

Non ci dobbiamo porre dei limiti e possiamo costruire qualcosa di importante se rimarremo con la testa leggera".

Possibili cambi a centrocampo

Nelle ultime due gare il Crotone sembra aver sofferto particolarmente a centrocampo, specie nei momenti nei quali avrebbe dovuto fermare il gioco degli avversari, per recuperare palla e ripartire.

Su questo aspetto il tecnico Emilio Longo apporterà alcuni cambiamenti. "In questa zona del campo dobbiamo essere più bravi. Quando gli altri hanno palla sembra che la squadra a volte si separi in due tronconi. Se dovessi trovare una ricetta anche a questo cambiamento potrei dire che molto passa anche dalla gestione della palla. Dovremo sia essere più bravi senza palla ma anche essere più incisivi nel momento in cui proviamo a mettere sotto pressione gli avversari. Anche contro il Trapani abbiamo avuto delle situazioni da gol ma non sono state sfruttate, sotto questo aspetto dovremo migliorare", ha concluso l'allenatore.