Il Crotone prova a correre ai ripari per fronteggiare i numerosi infortuni che stanno condizionando l'avvio di stagione.

La società rossoblù, che ha appena perso per un lungo periodo il centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, starebbe infatti valutando in questi giorni un giovane centrocampista svincolato. Si tratta di Steeve Mike Eyango, calciatore che in passato ha vestito tra le altre le maglie di Genoa e Cosenza. A confermare la sua presenza in città è stato il tecnico dei calabresi Emilio Longo nel corso della conferenza di presentazione della sfida della nona giornata in casa del Monopoli.

Crotone, Eyango con la squadra

Centrocampista transalpino classe 2001, Steeve Mike Eyango è cresciuto nel settore giovanile del Genoa.

Lo scorso anno ha militato per sei mesi con il Barletta in Serie C e in passato ha affrontato alcune esperienze tra cadetteria e sempre Serie C con Cosenza, Rimini e Giugliano. Un calciatore ben strutturato, alto 1.80 metri e che sembra essere giunto a Crotone in buone condizioni.

Per lui è un corso una valutazione da parte dello staff tecnico dei rossoblù che deciderà nei prossimi giorni se tesserarlo o concludere il rapporto lavorativo.

Eyango, le parole di Longo

A confermare la presenza del calciatore è stato lo stesso tecnico del Crotone, Emilio Longo. L'allenatore, che nelle ultime ore ha presentato la sfida del "Veneziani" contro il Monopoli, ha voluto dare un suo parare sul centrocampista in prova in questi giorni.

"Mi ha fatto un impressione positiva, è dotato di una grande struttura fisica e buona qualità di gioco. Mi sembra un calciatore pronto e tra l'altro interessante. Ovviamente avrò pochissimo tempo a disposizione per effettuare le mie valutazioni. Già il fatto di essere qui con noi in prova è un buon segnale per il ragazzo. Si tratta di un buon calciatore, giovane, interessante, vedremo nei prossimi giorni quale sarà la decisione che verrà presa con la società".

Crotone, testa al Monopoli

Il Crotone tornerà in campo nelle prossime ore. Nella giornata di sabato 12 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio "Vito Simone Veneziani" andrà infatti in scena la gara della nona giornata tra i calabresi e i padroni di casa del Monopoli. La sfida metterà in palio tre punti importanti per la classifica di entrambe le formazioni: da un lato il Monopoli, capolista del "Girone C" che prova a confermarsi in vetta e dall'altro il Crotone, una delle delusioni del torneo chiamato a vincere per tirarsi fuori dalla parte bassa della graduatoria (dopo 8 partite ha solo 7 punti). Il match sarà visibile attraverso i canali "Calcio" di Sky e in streaming sulla piattaforma Now Tv.