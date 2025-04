La rivoluzione offensiva della Juventus potrebbe partire presto. Kolo Muani dovrebbe tornare al PSG alla fine del prestito secco di questa stagione e Vlahovic sembra destinato a partire a causa del suo stipendio pesante e del fatto che andrà in scadenza l'anno prossimo. Così Giuntoli è alla ricerca di un nuovo attaccante e sono tanti i nomi sulla lista bianconera: da Victor Osimhen del Napoli ad Ademola Lookman dell'Atalanta, passando per Rasmus Hojlund del Manchester United e Nikola Krstovic del Lecce.

Juve, le piste Osimhen e Lookman sono complicate

Il grande sogno della Vecchia Signora è Victor Osimhen. Il nigeriano, ora al Galatasaray, aspetta la grande occasione per tornare in un top club europeo. Il Napoli non farà resistenza, ma vuole almeno i 75 milioni della clausola rescissoria fissata per le società non italiane. Giuntoli lo avrebbe messo nel mirino ma le problematiche sono almeno due e non di poco conto, oltre al prezzo del cartellino alto, ci sarebbe lo stipendio in doppia cifra a cui non si potrebbe applicare il decreto crescita.

Non sarebbe facile portare a Torino anche Lookman, altro nome che i bianconeri starebbero seguendo da tempo. L'Atalanta però è bottega cara, come dimostrato con Koopmeiners, e per il suo attaccante chiederebbe 60 milioni.

Una cifra importante per un calciatore che segna molto ma non è il classico centravanti ed ha quindi caratteristiche diverse dagli altri profili presi in considerazione.

Hojlund e Krstovic le alternative

Viste le difficoltà la lista per il nuovo centravanti si starebbe allargando. La Vecchia Signora starebbe iniziando a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione Hojlund.

Il giovane danese ex Atalanta potrebbe non essere nei piani futuri dei Red Devils, anche loro a caccia di un nuovo attaccante e tentati dal colpo Osimhen. Il 22enne potrebbe così partire per lasciare spazio al nuovo acquisto, due anni fa gli inglesi lo pagarono 80 milioni all'Atalanta, oggi il suo prezzo sarebbe più basso anche perché in questa stagione ha segnato solo 8 gol tra Premier League e Europa League in quasi 40 partite giocate.

C'è poi una nuova pista italiana che potrebbe scaldarsi ed è quella che porta a Nikola Krstovic del Lecce. Il centravanti montenegrino di 25 anni è in crescita, l'anno scorso alla prima stagione in Italia ha segnato 7 reti, oggi è già a quota 10 e sta cercando di trascinare i salentini alla salvezza. Corvino avrebbe fissato il prezzo intorno ai 20 milioni. La Juve potrebbe però abbassarlo giocandosi la carta Adzic che piace molto al Lecce e che potrebbe crescere alla corte di Giampaolo per poi magari tornare a Torino.