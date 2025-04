La nuova Juventus inizia a convincere dopo le vittorie con Genoa e Lecce e il buon pareggio di Roma, Igor Tudor si sta guadagnando la fiducia della società e potrebbe anche restare a Torino in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L'approdo tra le prime quattro in campionato influenzerà molte decisioni sul mercato, anche perché senza non ci sarebbe nessun tesoretto da spendere e si potrebbe pensare anche ad alcuni cessioni per poi reinvestire sugli obiettivi in entrata. Non tutte le scelte però sarebbero legato al piazzamento in Serie A, Kolo Muani e Conceicao sarebbero lontani da Torino a prescindere dal quarto posto, mentre in entrata sarebbe rispuntata l'idea Adeyemi.

Conceicao e Kolo Muani possono non essere confermati alla Juventus

I primi temi da affrontare sono quelli legati ai prestiti. Due sono quelli che influiranno sull'attacco bianconero: Kolo Muani e Conceicao. Il francese è arrivato dal PSG che non sembra ancora aver deciso il futuro del giocatore. La Juve invece lo avrebbe ben chiaro e l'idea sarebbe quello di rispedirlo al mittente senza cercare di trattenerlo ancora. Il centravanti ha avuto un ottimo impatto con la Vecchia Signora, ma con Tudor è finito ai margini e il titolare è tornato ad essere Vlahovic. Anche per questo, e per il rendimento degli ultimi due mesi, Kolo Muani non segna dall'11 febbraio scorso, il riscatto sembra molto difficile.

Non dovrebbe rimanere a Torino anche Conceicao. Il portoghese figlio d'arte è arrivato dal Porto e potrebbe essere riscattato per 30 milioni, ma difficilmente Giuntoli deciderà di spendere quella cifra per trattenerlo. L'esterno è stato uno dei migliori nella prima parte di stagione, è stato uno dei pochi a dare il cambio di passo alla Juventus di Thiago Motta, ma anche lui adesso gioca meno con Tudor panchina.

Il poco utilizzo, il "rimprovero" del tecnico, a lui e agli subentranti, nel post partita con il Lecce e il prezzo del cartellino sono i motivi per cui difficilmente il lusitano rimarrà alla Juventus.

Giuntoli e il colpo Adeyemi

Con Kolo Muani, Conceicao e probabilmente Vlahovic in partenza, il serbo ha un ingaggio troppo pesante per i bianconeri, l'attacco della Juventus sarebbe da rifare.

Sulla lista di Giuntoli per il centravanti ci sarebbero Sesko, David, Hojlund e Retegui, ma servirebbero giocatori diversi che possano essere schierati alle spalle o al fianco del nuovo bomber.

Uno di questi potrebbe essere Adeyemi che è un pupillo di Giuntoli. Il dirigente bianconero ha già provato a portarlo a Torino l'estate scorsa e poi avrebbe fatto un sondaggio anche a gennaio. Il giocatore però è rimasto al Borussia Dortmund, rifiutando anche il corteggiamento del Napoli. In gialloneri però al momento sono ottavi in Bundesliga e con questo piazzamento sarebbero fuori dall'Europa, un motivo in più per provare a spingere per Adeyemi.