La Juventus è in ansia per le condizioni di Nicolò Fagioli che nel corso degli ultimi allenamenti con la nazionale ha subito una botta che lo ha costretto a fermarsi. La sua situazione sarà monitorata attentamente giorno per giorno e solo dopo attente valutazioni mediche si capirà se il giocatore potrà essere a disposizione per la gara contro la Lazio.

La sensazione è che il match sia troppo ravvicinato e che il centrocampista possa aggiungersi alla lista degli assenti. Per questo motivo, tra i titolari si vedrà gioco forza Khéphren Thuram.

Juventus in emergenza

La partita contro la Lazio si presenta già complicata e oltre modo complessa per Thiago Motta nonostante non sia ancora iniziata. Il motivo risiede nelle molteplici assenze che caratterizzeranno la rosa bianconera.

Francisco Conceição non ci sarà per squalifica, tra gli infortunati figurano invece Nico González, Teun Koopmeiners (non è ancora chiaro se il giubbino protettivo che il club ha preparato gli consentirà di andare almeno in panchina), Weston McKennie, Gleison Bremer e Arek Milik. Se anche Fagioli non dovesse recuperare in tempo, Thiago Motta si troverebbe con pochissime alternative, soprattutto tra centrocampo e attacco.

Il momento è delicato per la Juventus che si appresta a vivere un ciclo di partite intense.

Oltre alla sfida contro la Lazio, ci saranno due incontri cruciali il 22 e il 27 ottobre, rispettivamente contro lo Stoccarda in Champions League e contro l’Inter in campionato. Da questo punto di vista tuttavia Thiago Motta può tirare un sospiro di sollievo: Fagioli ha preso solo una botta e salterà al massimo la gara contro gli uomini di Baroni, stesso discorso per McKennie che dovrebbe essere già a disposizione per lo Stoccarda: Conceicao invece, rientrerà dalla squalifica subito dopo la gara in programma il 19 ottobre.

Per il match contro l'Inter invece dovrebbe recuperare Nico Gonzalez, anche su Koopmeiners la speranza è quella di averlo arruolabile contro i nerazzurri. Nessuna data certa invece per il rientro di Milik.

Le scelte di Motta per la sfida alla Lazio

Manuel Locatelli e Khéphren Thuram hanno sfruttato il periodo di sosta per lavorare con continuità alla Continassa, contro la Lazio le chiavi del centrocampo saranno affidate a loro due.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, dovrebbe toccare a Timothy Weah, Douglas Luiz e Kenan Yildiz a supporto di Dusan Vlahovic, unico attaccante disponibile per il match.

Nelle ultime ore si sta facendo strada anche l'ipotesi Vasilije Adzic, che potrebbe agire sulla trequarti o sull'esterno.

Dietro nessun dubbio invece, ci sarà la linea a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In porta agirà Di Gregorio.