Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista Matteo Moretto, il centravanti del Lille Jonathan David non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza coi francesi nel 2025. Per questa ragione secondo Moretto Inter e Juventus starebbero già lavorando per tentare di prendere l'attaccante, mentre il Milan non sembrerebbe essere sulle tracce del classe 2000.

Calciomercato, Moretto: 'Jonathan David non rinnoverà con il Lille e per questo Inter e Juve sono già attive'

Il giornalista nonché esperto di calciomercato Matteo Moretto ha scritto un post sul proprio account X rivelando nuove indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro del centravanti Jonathan David: "Il canadese non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille.

Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto più commissioni da tenere in considerazione. Inter e Juventus interessate e già attive. A oggi il Milan non è un'opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi".

Moretto ha poi scritto un secondo messaggio sempre in ambito Calciomercato ma riferito allo sviluppo della vicenda in casa Como con Nico Paz: "Il Real Madrid è molto attento alla prestazione di Nico Paz, studia ogni sua partita perché ha un'opzione di riacquisto che gli permetterebbe di riportarlo indietro. La condizione essenziale per lasciarlo quest'estate era proprio questa: il Real Madrid non voleva perdere il controllo su di lui.

Il Como ha battuto la concorrenza di diversi club: Girona, Fiorentina, Stoccarda e Marsiglia. Cesc Fàbregas ha avuto un ruolo importante".

I tifosi rispondono a Moretto: 'Il Milan quando ci sono calciatori forti a zero non è mai interessato'

Le parole scritte da Moretto, specie quelle su Jonathan David, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi del Milan: "Confermo, a noi i giocatori forti a zero non piacciono.

A parametro zero solo "scarsoni" come Origi, altrimenti ragazzi provenienti da campionati dispersi nel mondo a 15 milioni".

Un altro aggiunge: "Quando si parla di operazioni intelligenti lato sportivo al Milan dormono. Provate a proporre un investimento extra campo, vedete chi arriva prima".

Infine un tifoso inglese del Newcastle si inserisce nella discussione e scrive: "Spero che nel prossimo futuro Jonathan David possa passare a giocare con Alexander Isak. Ciò consentirebbe al Newcastle di avere una linea offensiva decisamente pericolosa per gli avversari".