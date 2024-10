Buone notizie per la Juventus sul fronte infortuni: Weston McKennie non ha riportato nessuna lesione muscolare, ma solo un affaticamento. Il centrocampista statunitense ha accusato un fastidio durante l’ultimo impegno, ma gli esami svolti dallo staff medico bianconero hanno escluso problemi di natura grave. Tuttavia, per precauzione, il club ha deciso di non rischiarlo nella prossima partita contro la Lazio, preferendo preservarlo per garantirne la piena disponibilità nel match contro lo Stoccarda in programma martedì 22 ottobre.

McKennie tornerà in Champions

Questa notizia porta un sospiro di sollievo alla Juventus, che già deve fare i conti con numerosi assenti. McKennie dovrebbe dunque essere pronto per il ritorno in campo in Europa, lasciando tranquillo l’allenatore Thiago Motta per quanto riguarda almeno una delle sue pedine chiave. Le preoccupazioni principali, invece, riguardano altri giocatori infortunati. Oltre a McKennie, infatti, non saranno disponibili contro la Lazio Nico Gonzalez e Francisco Conceição, entrambi alle prese con problemi fisici. Mentre per Teun Koopmeiners la situazione è ancora incerta: il centrocampista olandese sta lottando contro un fastidioso dolore alle costole, e solo nei prossimi giorni si potrà capire se potrà essere della partita.

Thiago Motta valuta le alternative

L’assenza di McKennie, Gonzalez e Conceição crea una vera e propria emergenza per Thiago Motta, che dovrà fare scelte obbligate, soprattutto sulla trequarti. Le opzioni per il tecnico bianconero, infatti, sono ridotte al minimo, e contro la Lazio sarà necessario trovare soluzioni creative per mantenere competitività.

Sulla fascia destra si prevede il ritorno di Timothy Weah, che ha recuperato dal suo infortunio, mentre al centro si dovrebbe spostare Kenan Yildiz, talentuoso giovane che ha già mostrato ottime qualità in fase offensiva. Sulla fascia sinistra dovrebbe invece trovare spazio Samuel Mbangula, un’altra giovane promessa.

Per Motta, l’emergenza non si limita solo alle scelte iniziali: anche la panchina della Juventus sarà priva di alternative di grande spessore, limitando le opzioni per cambiare la partita in corso d’opera.

Tra le soluzioni possibili si sta valutando anche l’idea di avanzare Douglas Luiz, con il numero 10 bianconero che potrebbe essere utilizzato sulla fascia sinistra. Durante la settimana il tecnico valuterà tutte le possibilità per capire quale sia l’opzione migliore in vista del difficile impegno contro la Lazio.

La speranza per la Juventus è di poter recuperare la maggior parte degli infortunati in vista degli impegni successivi, soprattutto quelli contro lo Stoccarda e l’Inter. La sfida con i tedeschi del 22 ottobre sarà cruciale, ma per quella data il gruppo dovrebbe essere pressoché al completo, permettendo a Motta di affrontare con maggiore tranquillità i prossimi impegni europei e di campionato.