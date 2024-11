Nelle scorse ore l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport Football Club e riferendosi alla Juventus e al centravanti che i bianconeri dovrebbero comprare a gennaio, ha rilanciato con forza il nome di Joshua Zirkzee, bomber olandese che sta faticando allo United. Di Canio ha poi parlato dell'andamento del club piemontese in questa stagione.

Di Canio: 'Zirzkee sta faticando allo United, secondo me in prestito a gennaio lo possono prendere'

L'ex calciatore Paolo Di Canio è stato ospite negli studi di Sky Sport Football Club e parlando della Juventus e del possibile acquisto di gennaio nel reparto offensivo ha detto: "Col Milan avevano qualche scusante anche per colpe proprie, non avendo le punte, una rosa cosi ampia e coperta in diversi ruoli e dunque ha fatto la sua partita.

Per questo mi domando, come fanno a non prendere un attaccante per gennaio? È chiaro che Giuntoli parla di Milik per non far alzare la valutazione di qualche calciatore che magari già segue. Ad esempio c'è Zirkzee che allo United sta faticando, è molto lento e compassato e secondo me puoi prenderlo in prestito e vedere come va a finire".

Parlando poi dell'andamento della Juventus in questa stagione l'ex calciatore ha detto: "Per quello che non fa in attacco, per quello che fa in difesa, per sembrare ogni tanto come la copia riuscita male di quello che faceva Allegri, per qualche individualità che sta crescendo gli do 6, perché in fondo la Juventus è sesta. Non posso dargli di più in questo momento, poi se parliamo in prospettiva magari dobbiamo fare un altro discorso".

Di Canio ha continuato dicendo: "Non mi aspettavano dalla Juve che fosse sesta e dobbiamo fare i complimenti alle altre che sono li su e che appaiono come la vera sorpresa del campionato. I bianconeri è vero che hanno praticamente finiti gli scontri diretti con le grandi ma hanno anche faticato con le piccole, soprattutto quando deve proporre gioco ed imporsi".

Infine l'ex calciatore ha sottolineato: "Dove finirà a fine stagione la Juventus? Con questo equilibrio è difficile pronosticarlo e al di là della prima posizione, che potrebbe regalare qualche sorpresa, anche per le altre credo non ci sia niente di scontato".

Juventus, i tifosi rispondono a Di Canio: 'Zirkzee sa giocare a calcio ed è la pedina mancante di questa squadra'

Le parole di Di Canio hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi sul web: "Zirkzee sa giocare a calcio; e in questa Juve è la pedina mancante", sostiene un utente su Youtube dell'attaccante olandese.

Un altro ha poi aggiunto: "Senza un paio di maledetti pareggi sarebbe altra storia. Poi presentarsi con due punte per la stagione più lunga di sempre è da sprovveduti".