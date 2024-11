Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della gara pareggiata per 0-0 dai bianconeri con il Milan, sottolineando come a San Siro sia mancato alla manovra particolarmente Dusan Vlahovic. Secondo Balzarini, con il centravanti serbo in campo, infatti le percentuali di vittoria della Vecchia signora sarebbero aumentate.

Balzarini sulla Juventus: 'Contro il Milan è mancata la figura di Vlahovic'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rimarcando il peso dell'assenza di Dusan Vlahovic nella partita pareggiata per 0-0 tra Milan e Juventus: "Non c'è niente di male nel dire che col Milan è mancato Vlahovic.

Voglio dire, ho letto dei commenti improntanti sulla coerenza che però rischiano di sfociare in un'ossessione. A chi dice che non sarebbe cambiato niente con il serbo in campo rispondo che invece avremmo visto molti più palloni buttati nell'area di rigore rossonera. Con questo non sto affermando che con Vlahovic in campo la Juve avrebbe vinto la partita, bensì che le chance di trionfare sarebbero state superiori".

Balzarini ha continuato nel suo discorso dicendo: "Ieri il serbo è mancato come il pane, poi se vogliamo essere più generici possiamo anche dire che col Milan è mancato come il pane un attaccante. In ogni caso Vlahovic ha segnato 9 gol da solo. Non mi sono stupito quindi delle difficoltà che la squadra ha avuto per andare in rete".

Il giornalista ha concluso sottolineando: "Locatelli ha detto nel post partita che Motta gli aveva chiesto di far arrivare i centrocampisti in area avversaria, eppure non ci sono riusciti nonostante una difesa del Milan che non era delle migliori. Quindi Vlahovic manca alla grande e non so se recupererà per la gara di Birmingham, ho sensazioni negative conoscendo la Juve.

Se non ce la farà, sarà complicato affrontare l'Aston Villa".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Motta non vede l'ora di liberarsi di Vlahovic, non è un giocatore in cui crede'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi della Juve sul web: "Motta ha concluso che Vlahovic non è un giocatore in cui crede.

È il motivo per cui il tecnico gode di un seguito così massiccio fra i detrattori di Vlahovic. Il quale se ne andrà dopo una lunga permanenza in panchina perché il tecnico non vede l’ora di liberarsene. Tutto qui", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "A me Motta sta iniziando a stancare. O trova il bandolo della matassa lì in attacco o inizio a pensare che Dusan abbia ragione".