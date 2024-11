Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e della prestazione effettuata da Teun Koopmeiners nello 0 a 0 con l'Aston Villa. Secondo Sabatini dunque, l'olandese avrebbe vagato per il campo confermando ancora una volta di non valere la cifra che il club bianconero ha speso la scorsa estate per comprarlo dall'Atalanta. Il giornalista ha poi commentato la prestazione di Di Gregorio ed esaltato quella di Francisco Conceicao.

Juventus, Sabatini: 'Koopmeiners vaga per il campo, non merita la valutazione da 60 milioni di euro'

"Koopmeiners non merita la valutazione dei 60 milioni di euro" questo è quanto riferito da Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube riferendosi alla prestazione effettuata dal centrocampista della Juventus con l'Aston Villa. Il giornalista ha continuato dicendo: "L'olandese vaga per il campo e non deve essere il massimo diventare un vagabondo nel gioco di Motta per un centrocampista che con Gasperini sembrava un brillante incastonato in un meccanismo perfetto. Nel gioco della Juventus invece il classe '98 non si ritrova assolutamente, sbaglia molto e quando non sbaglia non si vede proprio. Aspettiamo una sua risposta sul campo anche se di chance ne ha avute tante".

Sabatini ha proseguito nel suo incipit sulla Juventus parlando di alcune individualità che si sono distinte con l'Aston Villa: "Bisogna partire dall'ultimo secondo e da quel brivido sul gol annullato dell'Aston Villa, una rete giusta da non convalidare in quanto viziata da una carica subita dal portiere Di Gregorio. Per il resto, l'estremo difensore bianconero è stato autore di un paio di interventi importanti cosi come dall'altra parte si è evidenziato Martinez, che sulla linea di porta ha tolto il primo gol in Europa a Conceicao".

Sull'attaccante portoghese Sabatini ha poi continuato: "Offre sempre prestazioni importanti e sembra davvero avere le caratteristiche di un calciatore destinato a diventare un campione. Conceicao, infatti, gioca 90 minuti con un'intensità, una brillantezza e una freschezza che gli permette di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Nell'occasione specifica e con l'Aston Villa Digne ha pagato dazio nei confronti del lusitano ed il francese era lo stesso che con la maglia della Francia aveva messo in imbarazzo la retroguardia di Spalletti".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Koopmeiners è un enigma da 60 milioni di euro'

Le parole dette da Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Partita di una noia mortale. Koopmeiners è un enigma da 60 milioni di euro. E intanto la Dea vola anche senza di lui" dice un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Se devo fare un nome che di partita in partita mi lascia davvero stupito è Koopmeiners: avendolo pagato una vagonata di soldi, da lui mi sarei aspettato un rendimento molto migliore da quello attuale. Capisco le assenze, ma in ogni caso è una Juve che non mi convince per nulla".