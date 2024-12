La Juventus si prepara ad affrontare la finestra invernale di Calciomercato con una strategia ben definita: rinforzare il reparto difensivo. In presenza di ulteriori risorse economiche spendibili i bianconeri potrebbero operare anche in attacco. In difesa la priorità sembra essere António Silva, calciatore del Benfica ma il sogno rimane Milan Skriniar del PSG. Per il reparto avanzato la Juventus starebbe monitorato Georges Mikautadze dell'Olympique Lione. Non si muoverà in direzione Manchester United invece l'attaccante Kenan Yildiz, ritenuto attualmente incedibile dalla Vecchia Signora.

Mikautadze sarebbe un’alternativa per l’attacco bianconero

Georges Mikautadze vive una stagione alquanto complicata con l’Olympique Lione. Con sole 13 presenze e due gol in Ligue 1, l'attaccante non è riuscito a convincere i francesi, che potrebbero cederlo già a gennaio. La Juventus, già interessata la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica. La proposta sul tavolo sarebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Georges Mikautadze, con la sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi, potrebbe rappresentare una valida alternativa per il reparto avanzato bianconero. Il ritorno in squadra di Milik è una variabile che il club bianconero dovrà tenere in considerazione.

Yildiz è incedibile, secco il no al Manchester United

Tra le voci di mercato delle ultime ore, spicca l’interesse del Manchester United per l'attaccante Kenan Yildiz, giovane talento turco in forza alla Juventus. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una maxi offerta da 60 milioni di euro, ma i bianconeri non intendono privarsi di uno dei loro gioielli più promettenti.

La dirigenza torinese considera Kenan Yildiz incedibile e punta su di lui come uno dei pilastri per il futuro. Il rifiuto secco a una proposta così allettante testimonia la fiducia nel giocatore e nella sua capacità di crescere ulteriormente sotto la guida di Thiago Motta.

In difesa piace Antonio Silva

Nel reparto difensivo la Juventus, che dovrà trovare un sostituto di Bremer, segue con grande attenzione António Silva del Benfica, lasciando aperta la porta anche all'ex Inter, Milan Skriniar in uscita dal Paris Saint-Germain.

Altri nomi che potrebbero fare al caso del club bianconero sono David Hancko, giovane difensore del Feyenoord e Kalidou Koulibaly, ex Napoli. Il centrale senegalese, attualmente in forza all’Al-Hilal, sarebbe un'alternativa di esperienza e non una priorità. In uscita la Juventus dovrà valutare la cessione anticipata di Danilo, calciatore in scadenza di contratto il 30 giugno 2025.