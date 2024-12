Khvicha Kvaratskhelia sarebbe finito nel mirino del Barcellona che a giugno potrebbe proporre un'offerta cash più il cartellino di Ferran Torres.

Guardando invece in ottica mercato di gennaio e passando alla Juventus, i bianconeri continuerebbero a seguire il profilo di Joshua Zirkzee: sarebbe Thiago Motta stesso a spingere per avere l'olandese con se a Torino.

Possibile asse di mercato Barcellona-Napoli

Il Barcellona potrebbe bussare alle porte del Napoli a giugno per chiedere informazioni su Kvaratskhelia. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e non è ancora arrivato l'accordo per il rinnovo: la trattiva non è semplice perchè l'entourage vuole oltre 6 milioni l'anno mentre il Napoli in questa fase non sembra disposto a spingersi oltre i 4-5 milioni.

Il club campano ha comunque in mente di prolungare l'accordo col georgiano fino al 2029 ma considerato lo stallo delle trattative e le dichiarazioni rese in estate dall'agente che aveva ventilato la possibilità di un addio non è escluso che alla fine le strade delle due parti si separino.

In questa situazione potrebbe inserirsi il Barcellona, che stando gli ultimi rumors potrebbe proporre un'offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres che è ormai ai margini del progetto blaugrana.

Torres ha solo 24 anni e ad oggi vale intorno ai 30 milioni di euro, Napoli potrebbe in effetti rappresentare per lui l'occasione di rilancio giusta in una fase di impasse della sua carriera.

Ritorno di fiamma tra la Juventus e Zirkzee, Motta lo vuole a Torino

È finalmente tornato a segnare ma la Juventus lo voleva anche prima, quando si trovava in maggiore difficoltà: lui è Joshua Zirkzee e Thiago Motta starebbe spingendo per averlo a Torino già a gennaio.

Giuntoli starebbe studiando l'affare ma solo se il Manchester United dovesse accettare un prestito l'affare potrebbe prendere quota.

L'olandese si è trasferito in Inghilterra la scorsa estate per 44 milioni di euro, appare praticamente impossibile che gli inglesi vogliano subito darlo via senza prima dargli il tempo di ambientarsi a pieno.

Quel che è certo che l'assenza di Dusan Vlahovic, che dovrebbe rientrare per la prossima gara contro il Bologna, ha acuito la necessità in casa bianconera di prelevare un altro centravanti il più presto possibile, complice anche la cronica indisponibilità di Arkadiusz Milik che potrebbe comunque rientrare in campo alla fine di dicembre.