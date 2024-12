Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Viva el Futbol della Juventus, sottolineando come il progetto affidato a Thiago Motta rischierebbe di saltare se il tecnico non dovesse arrivare quarto in classifica. Lo stesso Cassano ha poi detto la propria anche sul 6-0 tra Lazio ed Inter.

Cassano: 'Grande confusione da parte di Thiago, se non arriva quarto non credo che il progetto potrà continuare'

"Oggi Thiago sta facendo grande confusione e se non arriva quarto non credo che il progetto potrà continuare" è questo quanto riferito da Antonio Cassano ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol.

L'e calciatore barese ha continuato: "Quest'anno la Juventus ha speso più di 200 milioni sul mercato ma non sta facendo rendere nessuno al massimo. Se si analizza la situazione concretamente poi si vede che la squadra sta andando male, non ha ne testa ne coda e Motta ha fatto fare solo qualche buona partita palesando però sempre problemi sulla trequarti avversaria". Cassano ha continuato: "Non mi convincono poi tutte queste invenzioni che sta facendo il tecnico bianconero, mettendo tizio da una parte o caio dall'alta. Queste sono trovate che può avere soltanto uno nel mondo del calcio e si chiama Pep Guardiola. Perché il pallone è uno sport bello ma pratico. Poi se andiamo a vedere anche gli altri allenatori che hanno preso la squadra da 4 mesi possiamo notare che gente come Palladino, Italiano o Baroni stanno facendo qualcosa di straordinario mentre Motta con una squadra più forte sta andando male".

Cassano ha poi parlato dell'ultimo passo falso commesso dalla Juve in campionato: "Se con il Bologna avevamo parlato di un passo indietro, con il Venezia bisogna dire che la Juventus ne ha fatti 3 di passi indietro. Nella formazione bianconera c'é grande confusione, non sanno come sviluppare il gioco e c'é poca personalità.

Hanno fatto una fatica immane a pareggiare con un rigore discutibile nell'extra time contro l'ultima in classifica che peraltro meritava nettamente di vincere la gara".

L'ex calciatore ha poi concluso il suo intervento facendo riferimento all'Inter e al roboante 6-0 rifilato alla Lazio: "Se al posto di Noslin ci fosse stato Higuain forse parleremmo di un'altra partita.

Dopo dopo il rigore non c'è stata più gara, però lo ha fatto solo per 55 minuti. Prima dell'episodio di Gigot solo la squadra di Baroni aveva provato a fare qualcosa. Per quanto riguarda i complimenti a Inzaghi fatti da chiunque io non sono d'accordo, perché secondo me l'allenatore non sta migliorando i calciatori in rosa".

Inter, i tifosi rispondono a Cassano: 'Non riesce a fare un'analisi serena dell'Inter neanche dopo uno 0-6'

Le parole di Cassano, specie quelle sull'Inter, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Cassano ogni settimana raggiunge nuove vette di delirio. Anche Adani in difficoltà ormai evidente. In uno 0-6 a Roma contro la quarta in classifica, non riesce a fare un’analisi serena", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Cassano inqualificabile. 0-6 e parla dei 35 minuti della Lazio. E sono juventino eh".