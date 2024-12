La Juventus ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna in una gara che ha lasciato strascichi non solo per il risultato, ma soprattutto per alcune scelte di formazione di Thiago Motta le critiche non si sono fatte attendere, in particolare da parte del giornalista Paolo Bargiggia, che su X ha espresso pareri taglienti riguardo all’operato dell’allenatore bianconero.

Tra i punti più controversi, la decisione di schierare Nicolò Fagioli dal primo minuto a centrocampo, lasciando fuori Khéphren Thuram, uno dei giocatori più in forma della squadra. “Thuram fuori per un Fagioli improponibile in coppia con Locatelli è follia: centrocampo da pesi piuma”, ha scritto Bargiggia, sottolineando l’inadeguatezza della coppia centrale scelta per affrontare una partita tanto delicata.

La prestazione di Fagioli poi non ha aiutato: oltre a non convincere sul piano del gioco, il centrocampista ha sprecato una clamorosa occasione da rete nel primo tempo, che avrebbe potuto rimettere subito la partita in equilibrio.

Le critiche di Bargiggia

Paolo Bargiggia ha poi aggiunto: “Yildiz in panca, altro errore. Poi rimediato”.

Le critiche si sono infine concluse con un giudizio complessivo negativo sul tecnico: “Thiago Motta, insufficiente per la seconda partita consecutiva”. Adesso l'allenatore bianconero è chiamato a invertire la rotta e rispedire al mittente le critiche. La Juventus, forse, ha bisogno di un cambio tattico e di qualcosa che possa riportarla alle buone prestazioni di inizio stagione.

Una Juventus da troppi pareggi

Il pareggio contro il Bologna si inserisce in una serie di risultati non soddisfacenti per la Juventus in questa prima parte di stagione. Su 15 partite di Serie A, ben 9 si sono concluse con un pareggio, un dato che evidenzia la difficoltà della squadra nel chiudere le gare a proprio favore.

Un altro problema evidente riguarda il rendimento casalingo.

All’Allianz Stadium, i bianconeri hanno conquistato solo tre vittorie, contro Como, Lazio e Torino. Nonostante il supporto del pubblico, il rendimento interno della squadra è stato troppo altalenante, un problema che Thiago Motta dovrà risolvere al più presto per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.

Il calendario della Juventus offre ora un’opportunità per invertire la rotta, con tre partite consecutive in casa: contro il City in Champions League, il Venezia in campionato e il Cagliari in Coppa Italia.

Gare che rappresentano un banco di prova cruciale per Thiago Motta, chiamato a rispondere con risultati concreti alle crescenti critiche e a dimostrare di poter guidare la squadra verso traguardi ambiziosi.